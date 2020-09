Kasper (21) med lengste spydkast siden Andreas Thorkildsen

Kasper Sagen er et navn verd å merke seg!

Spydkastertalentet kastet nemlig 79,90 meter under NM i friidrett i Bergen søndag. Det er det lengste spydkastet av en norsk utøver siden Andreas Thorkildsen la opp for seks år siden.

Se kjempekastet i videovinduet øverst i saken

Man må 16 år tilbake i tid, i 2004, for å finne en annen spydkaster i Norge som har kastet så langt som Sagen - utenom Andreas Thorkildsen.

- Det var gøy. Jeg har slitt litt med teknikken i år, men i dag løsnet det. 10 centimeter for kort, men det var veldig moro. 80 meter er en drømmegrense, men det får bli neste år, sier den nybakte Norgesmesteren til NRK etter konkurransen.

Les også: Ga full gass i sololøp: - Aldri sett lignende i et NM

Sagen sitt kast er dermed også ny personlig rekord for 21-åringen, som representerer Bækkelagts SK.

- Det er jo fantastisk. Han har fem kast over den gamle persen sin, og han flytter persen over fem og en halv meter. Han gjør det fantastisk bra, sier trener Åsmund Martinsen til Nettavisen etter NM-konkurransen.

Hans tidligere personlige rekord var på 74,23, men den ble altså forbedret med over fem og en halv meter søndag formiddag.

SPYDTALENT: Kasper Sagen viste under NM i Bergen at han er et stort spydtalent. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

NM friidrett 2020 Bergen 20200920. Kasper Sagen, Bækkelagets SK i aksjon i tredje omgang av finalen i spyd menn på siste dag av NM i friidrett på Fana stadion. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Sagen leverte flere gode kast under søndagens NM-konkurranse. I første forsøk kastet han 77, 40 meter, noe som på det tidspunktet var ny personlig rekord.

Så fulgte 21-åringen opp med 75,45 m, 75,46 m og 73,22 m, før ny personlig rekord på 78, 95 meter. Men spydtalentet var ikke ferdig der. I siste forsøk kastet han hele 79, 90 meter, bare ti små centimeter unna den magiske 80-metersgrensa.

Sammenlignes med Thorkildsen

- Han er veldig ung og han begynte å kaste spyd ganske sent. Så han har et kjempepotensial. Men han har fortsatt mye å lære og mye å trene, sier Martinsen, og påpeker at det viktigste for utviklingen til Sagen er å holde seg skadefri.

- De er begge høye slanke gutter. Rent kroppslig er det noen likheter der, og så er det at de er veldig like i skulderen. De får veldig mye kraft fra brystet og ut i armen gjennom skulderen, forklarer treneren.

SUKSESSDUO: Åsmund Martinsen (t.h.) var tidligere trener for Andreas Thorkilsen. Foto: NTB scanpix

Tre av kastene han leverte i konkurransen var det beste en nordmann har levert siden Thorkildsen la opp.

21-åringen trenes av Åsmund Martinsen, mannen som trente Andreas Thorkildsen til blant annet to OL-gull og ett VM-gull.