Kasper Skaanes signerer for Start

Klubbene enige om overgang for talentet.

Kasper Skaanes vil om kort tid signere for Start. Det får Nettavisen bekreftet av Skaanes' agent Stig Lillejord. Dermed forlater bergenseren moderklubben Brann etter seks år i a-lagstroppen.

- Det er et par smådetaljer igjen, men jeg går ut fra at vi lander de i løpet av kvelden. Kasper er ikke i Kristiansand ennå, men vi må jo få det til fysisk. Han er på vei dit nå, sier Lillejord til Nettavisen.

Han bekrefter at klubbene endelig har blitt enige om en overgangssum for 23-åringen, men ønsker ikke kommentere hva den endelige summen ligger på.

Likevel er han klar på at dette er en overgang Skaanes har gjort seg fortjent til.

- Kasper er selvfølgelig ekstremt takknemlig for tiden i Brann, og det er ikke tvil om at Kasper ønsket å spille der. Men han er nødt til å komme seg ut for å spille. Han har vist utrolig lojalitet til Brann, så dette er ikke mer enn rett og rimelig. Det var godt at noen fikk noen klare signaler, tok til fornuften og forstod at Kasper fortjente dette, sier Lillejord.

Noe av det som fortsatt gjenstår skal være enighet rundt kontraktslengden mellom Skaanes og Start, og at han gjennomfører den obligatoriske medisinske testen.

Lillejord er likevel klar på at et klubbskifte var nødvendig for hans klient.

- Dette er utelukkende fordi Kasper har blitt 23 år, og har hatt en kurve der han som 19-åring spilte 24-25 kamper, til Lars Arne Nilsen prioriterte et annet trekløver på midten. Før hver sesong har Brann hentet en ny indreløper, og ingen av dem spiller, sier Lillejord.

Han forteller at det lenge har vært klart at Skaanes ville forlate klubben seneste når kontrakten med Brann løp ut i 2018.

- Allerede i våres varslet vi Brann om at vi ikke ville forlenge. Selv om Brann har vært på Kasper direkte, så har de fått det samme svaret hver gang. For Kaspers utvikling så må han spille. Det er ingen lovnader for slikt i toppfotballen, men det er en grunn til at klubbene bestemmer seg for dette, sier Lillejord.

Dermed blir Skaanes Starts ellevte signering denne sommeren. Tidligere onsdag signerte klubben Niklas Sandberg fra Ull/Kisa, og har også hentet talentfulle spillere som Aron Sigurdarson, Kevin Kabran og Mathias Bringaker.

