Kasper Wikestad har fått kreft

TV 2-profilen har blitt operert for kreft.

Det var i starten av august at kommentatoren fikk beskjed om at han var rammet av kreft. Det skriver TV 2. Den profilerte Premier League-kommentatoren fikk en akutt blindtarmbetennelse, og da ble det også oppdaget kreft i tarm og nyre.

Nå venter en lang pause for en av TV 2 Sportens mest kjente fjes.

- Jeg håper å kommentere min første kamp før jul, men er innstilt på at det kan ta lenger tid. Det var ikke helt dette jeg så for meg da jeg skulle inn å foreta et enkelt inngrep i blindtarmen. Jeg regnet med å være tilbake på i normalt gjenge dagen etter, sier Wikestad til TV 2.

Preget redaksjon

Vegard Jansen Hagen, som er TV 2s sportsredaktør, forteller at nyheten satte en støkk hos kollegene i sportsredaksjon. Han forteller til kanalen at Wikestad får støtte etter beste evne fra sine kolleger og familien.

Kanalen er villig til å gi Wikestad den tiden han trenger for å komme tilbake. Selv håper profilen å kunne gjøre et comeback før 2020 er over, men at det viktigste er å ta den tiden det trenger for å bli frisk.

Veteran

Premier League-profilen har vært kommentator i TV 2 Sporten siden 2010, og har kommentert en rekke store kamper i Premier League og internasjonal fotball. 44-åringen har også kommentert OL, samt flere ishockey-kamper i GET-ligaen.

Wikestads lidenskap og engasjement for fotball har også fått ham til å gå over til Podcast-formatet, hvor han har en egen Premier League-podcast med prominente og mindre prominente gjester.