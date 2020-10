Kastrati blir ambassadør for skeive muslimer

Flamur Kastrati har takket ja til å bli ambassadør for Salam Norge, en organisasjon for skeive muslimer. De skryter av hans evne til å våge å innrømme feil.

Det har stormet rundt Kristiansund-spilleren etter at han kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for en «jævla soper». I ettertid har han beklaget seg og hevdet at han ikke visste hva ordet betyr.

– Det har vært vanskelig for oss å finne rollemodeller som tør å si at «jeg gjorde feil, her kan jeg endre meg». I noen muslimske miljøer skjer det sjelden, sier generalsekretær Begard Reza til VG.

Hun tror på at Kastrati ikke kjente til ordets betydning, noe Kastrati er glad for å høre.

– Når de forstår og tilgir, og i tillegg vil at jeg skal være med dem rundt omkring på skoler som en ambassadør, da har min unnskyldning kommet fram dit den skal, sier Kastrati.

