Kastrati utestenges i fire kamper for «soper-uttalelsen»

Kristiansund BK kan ikke bruke Flamur Kastrati før 5. desember.

Det opplyser NFF i en pressemelding fredag ettermiddag.

Bakgrunnen er at Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for «soper» i eliteseriekampen mellom Vålerenga og Kristiansund BK 25. oktober.

I pauseintervjuet med Eurosport noen minutter senere bekreftet en irritert Kastrati at han brukte de ordene.

Etter kampen hevdet han imidlertid at han ikke visste hva uttrykket betydde. NFFs disiplinærutvalg har lagt til grunn at det er rimelig tvil om hvorvidt Kastrati skjønte betydningen av uttrykket han brukte.

«Disiplinærutvalget legger til grunn at uttrykket «soper» normalt vil oppfattes som en nedsettende uttalelse om en homofil mann. Uttrykket faller således innenfor NFFs lov § 11-5 (5) bokstav f som setter forbud mot fremsettelse av ytringer «i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av […] seksuell orientering.

Disiplinærutvalget legger til grunn at det foreligger rimelig tvil om hvorvidt spilleren har vært i faktisk villfarelse for så vidt gjelder at uttrykket «soper» normalt oppfattes som et nedsettende uttrykk knyttet til en persons seksuelle orientering. Disiplinærutvalget kan ikke utelukke at det i miljøet Kastrati har vokst opp i gjennomgående har vært en forståelse av at det aktuelle uttrykket har betydd noe i retning av «idiot» eller «tulling», og at han således ikke har hatt grunn til å tro noe annet. Disiplinærutvalget legger derfor til grunn at den utviste graden av skyld er lav med hensyn til uttrykkets nedsettende betydning.», heter det i dommen.

Kastrati må dermed stå over eliteseriekampene mot Bodø/Glimt, Molde, Mjøndalen og Strømsgodset. Han er ikke spilleberettiget før bortemøtet med Sarpsborg 08 5. desember.

NFF melder samtidig at også Sandnes Ulf-spiller Johannes Andres Hummelvoll Nunez ilegges tre kampers karantene for bruken av samme ord i obosligakampen mot Åsane 17. oktober.

Disiplinærutvalget var ikke kjent med Nunez-saken før spilleren selv tok Kastrati i forsvar i sosiale medier.