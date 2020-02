Katastrofestart for Hovland i Florida

Golfesset Viktor Hovland har fått en tung start på PGA-turneringen i golf i Florida. Nordmannen er sju slag over par etter første runde.

Hovland, som startet på hull ti, fikk det tungt fra start i åpningsrunden, med bogey allerede på første hull. Det ble birdie på hull tolv og tre, men det hjalp lite for nordmannen.

Bogey ble det på hull ti, tretten, femten, atten, to og fire, før det ble dobbeltbogey på hull seks. Bogey, birdie og bogey på de tre siste hullene sørget for at Hovland endte dagen sju slag over par.

Hovland kommer til turneringen i Palm Beach fra Puerto Rico der han sikret sin og Norges første PGA-tittel i Puerto Rico. I Florida denne uka er konkurransen langt tøffere.

Zach Johnson (USA) leder for øyeblikket med tre under par. Hovland ligger på en delt 95.-plass. 40 spillere har ennå ikke startet.

Hovland må være topp 70 etter morgendagens runde for å klare cuten og dermed få spille lørdag og søndag. I fjor gikk cuten på to slag over par.

