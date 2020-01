Katie Sowers blir første kvinnelige, åpent homofile trener i Super Bowl: - Det er surrealistisk

Microsoft valgte å markere den begivenheten ved å bruke den historiske treneren i sin Super Bowl-reklame.

LOS ANGELES (Nettavisen): Søndag ettermiddag lokal tid skal San Francisco 49ers og Kansas City Chiefs kjempe om seieren i den 54. utgaven av Super Bowl på Hard Rock Stadium i Miami.

Samtidig vil Katie Sowers (33), som har sin plass på sidelinjen, bli historisk. Hun blir nemlig den første kvinnelige og åpent homofile treneren som tar del i den gigantiske kampen.

- Å være den første kvinnen i Super Bowl, det er surrealistisk. Virkelig, uttalte Sowers til ESPN da San Francisco 49ers' plass i mesterskapskampen var et faktum.

- Men jeg vil fortsette å si at selv om jeg er den første, så er det viktigste at jeg ikke er den siste, og at vi fortsetter å bli flere, la 33-åringen til.

Brukt i reklame

Katie Sowers har jobbet i San Francisco 49ers i tre år, og har blitt en populær profil. Super Bowl er kjent for sine storslåtte og svært kostbare reklamer. Og da Microsoft Surface skulle lage en Super Bowl-reklame for sine nettbrett, brukte de ikke hovedtreneren Kyle Shanahan, men valgte i stedet den kvinnelige, lesbiske og nå historiske treneren.

Katie Sowers for øyeblikket en av assistenttrenerne som jobber med den offensive delen av laget. Men veien dit har, kanskje ikke overraskende, vært uvanlig og ikke uten opp- og nedturer.

- Ringte mamma med en gang

Katie Sowers vokste opp i Hesston i Kansas, og var en dyktig atlet i oppveksten. Kjærligheten til amerikansk fotball ble utviklet sammen med tvillingsøsteren Liz, og de to ville ofte spille sporten i bestemorens hage.

På college i Indiana prøvde hun å bli en del av støtteapparatet til fotballaget. Det var imidlertid en religiøs skole, og Sowers fikk nei fordi hun var åpent homofil.

- Jeg fikk avslag på en frivillig, ulønnet trenerstilling på grunn av livsstilen min. Jeg husker jeg måtte holde tilbake tårene og jeg ringte mamma med en gang, sier Sowers til People.

HISTORISK: Katie Sowers blir den første kvinnelige og åpent homofile treneren i Super Bowl. Foto: Michael Reaves (AFP/NTB Scanpix)

Hun ga imidlertid ikke opp drømmen, og etter college fikk hun en a-ha-opplevelse da hun så en amerikansk fotballkamp med kvinnelige spillere på TV. Sowers søkte umiddelbart opp muligheter for å spille selv, og fikk til slutt en plass på sitt lokale kvinnelag Mayhem.

Der fikk hun for første gang ordentlig opplæring i amerikansk fotball, noe som skulle vise seg å bli uvurderlig. Sowers tok til seg kunnskapen og ble etter hvert så god at hun spilte for landslaget i 2013.

Tilfeldighet bidro

Katie Sowers var også trener for et jentebasketlag på den tiden. Hun trente femteklassinger på en lokal skole, og tilfeldigheter skulle ha det til at datteren til Scott Pioli, tidligere daglig leder for NFL-laget Kansas City Chiefs, var en av spillerne på Sowers lag.

Pioli var imponert over Sowers trenerferdigheter, og de to fant virkelig tonen da Pioli fant ut om Sowers engasjement for amerikansk fotball. Etter hvert ble Pioli bestemt på å gi henne en sjanse.

HJALP TIL: Scott Pioli fikk et godt forhold til Katie Sowers. Her er han avbildet i 2005. Foto: Robert E. Klein (AP/NTB Scanpix)

Amerikansk fotball er imidlertid en mannsdominert og ofte konservativ idrett, og Sowers fryktet hennes livsstil ville bli ødeleggende for henne. Det hun ikke visste, var at Pioli lenge hadde vært en mann som kjempet for kvinner og LHBTQ-miljøet i amerikansk fotball.

- Jeg innså ikke at jeg plasserte ham i en boks. Her er en høytstående NFL-toppledere, så hvordan vil han reagere? Det å bli kjent med hjertet hans og hans ønske om å hjelpe folk, var noe jeg aldri trodde var mulig på grunn av det jeg trodde om kulturen, har Sowers uttalt om Pioli til Guardian.

Pioli jobbet nå for Atlanta Falcons, og i 2016 fikk han overtalt trenerstaben til å ansette Sowers som en assistent under lagets treningsleir. Der jobbet hun sammen med lagets offensive koordinator, Kyle Shanahan.

Da Shanahan året etter ble ansatt som hovedtrener for San Francisco 49ers, spurte Sowers om hun kunne bli med som praktikant. Det fikk hun lov til, og den høsten ble hun fast ansatt som offensiv assistenttrener. Dermed ble Katie Sowers den tredje kvinnnen i historien som jobbet på heltid som NFL-trener.

- Det som er veldig kult, er at jeg viste i Atlanta at jeg kunne tilføre verdi til laget. At Kyle Shanahan erkjente det, økte selvtilliten min og hjalp meg på veien til å bli en bedre trener, sier Sowers til Guardian.

Får ros i San Francisco 49ers

Nå har altså Katie Sowers vært med på San Francisco 49ers reise til Super Bowl. Hun holdt en lav offentlig profil i starten av karrieren hos laget konsentrere seg om jobben hun skulle gjøre. Etter hvert har Sowers imponert og fått et godt forhold til både spillere og medtrenere.

Hun har blant annet høstet lovord fra blant andre wide reciever Kendrick Bourne, som har fortalt at Sowers var veldig god hjelp da han først ankom laget, og wide reciever Emmanuel Sanders har sagt at Sowers er en av de kuleste trenerne

Mannen som ansatte henne, Kyle Shanahan, er også fornøyd med den historiske treneren.

- Hun har kommet langt og har hjulpet oss mye, sier 49ers-treneren til ESPN.

HOVEDTRENER: Kyle Shanahan under en San Francisco 49ers-kamp. Foto: Ezra Shaw (AFP/NTB Scanpix)

I det siste har Katie Sowers vært mer i det offentlige rom. Hun har begynt å bruke sin posisjon til å sette fokus på LHBTQ-saker og minne jenter på hva som er mulig å få til i livet.

Nå mottar Sowers brev fra jenter fra hele USA, noe hun henter mye inspirasjon fra.

- Virkelig, når jeg føler dagene blir lange og det er slitsomt eller mentalt utladende, så er det de unge jentene jeg tenker på. Jeg ser unge jenter på nesten hver kamp og foreldre roper til meg at deres døtre har lyst til å bli trenere. Det er øyeblikkene som gjør at det er verdt det.