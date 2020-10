KBKs Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag Eilev Fagermo en «jævla soper»

Det kokte fullstendig over for Flamur Kastrati i søndagens kamp mot Vålerenga.

VÅLERENGA-KRISTIANSUND 1-1

Det endte uavgjort mellom Vålerenga og Kristiansund i Oslo søndag kveld, men det var en situasjon i den første omgangen som skulle overskygge de sportslige prestasjonene på Intility Arena.

Episoden som alle snakker om inntraff etter rundt en halvtime da Flamur Kastrati ropte «hold kjeft og sett deg ned, din jævla soper» til VIF-trener Dag Eilev Fagermo underveis i kampen.

I pausen fikk Kastrati spørsmål om situasjonen.

- Han er stor i kjeften da må han tåle å få noe tilbake også. Han er den i Norge som snakker mest dritt om andre og da må han tåle å få litt dritt tilbake også. Norsk fotball er deilig, det er sånn det er, det skal være sånn, uttalte han til Eurosport.

- Sier du jævla soper til han?

- Jeg sier jævla soper til han. Så trenger ikke du å provosere meg her nå, fortsetter KBK-spilleren til Eurosports reporter.

- Er det greit å si?

- Du hørte hva jeg sa, så du trenger ikke å ta det opp igjen, svarte Kastrati før han gikk i garderoben.

Det kokte over for Flamur Kastrati i søndagens kamp. Foto: Skjermdump, Dplay

- Han må straffes

De to havnet i munnhuggeri etter rundt en halvtimes spill på Intility Arena. TV-bildene viser at de to tok hverandre i hånden da lagene gikk ut til andre omgang.

Kameraene fanget opp Fagermo og Kastrati i kraftig disputt i pausen. VIF-treneren ble selv intervjuet før andre omgang.

- Nei, vi bare skværet opp vi. Nå får vi tenke på andre omgang, sa VIF-sjefen.

Etter kampen ønsket ikke Fagermo å kommentere det Kastrati sa underveis i kampen.

Flere av hjemmelagets supportere reagerte sterkt på Kastratis oppførsel og det var tydelig at ordene nådde opp til tribunen underveis i kampen på Intility.

I Eurosport-studioet var dommen klar fra Bernt Hulsker.

- Det er lavmål og så lavt. Jeg har ikke så mye ord for det annet enn at det er fullstendig uakseptabelt. Han må få straff, sier Hulsker i Eurosports fotballstudio.

Ifølge Eurosports reporter på indre bane ga kampens dommer Tom Harald Hagen en tilsnakk til Kastrati for uttalelsene underveis i kampen.

Flamur Kastrati tar Vålerengas trener Dag Eilev Fagermo i hånden under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Kristiansund på Intility Arena søndag. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen (NTB)

- Føyer seg inn i en rekke av triste hendelser

Hos TV 2 var ikke Jesper Mathisen nådig med KBK-angriperen.

- Dette føyer seg inn i en rekke av triste hendelser. Først var det en idiot oppe i Ålesund, så var det en idiot i Sandefjord og så var det idiot på Intility. Her burde jo Kastrati vært sendt rett i garderoben med et rødt kort, sier Mathisen.

- Fjerdedommer må jo stå å høre dette, dommer må jo stå å høre dette. Det er ikke tvil, en sånn type hets, på den måten, uansett om man har kampanjer eller ei, men det blir enda dummere når vi har sånne kampanjer som vi har satt i gang i hele Fotball-Norge, at noen skal løpe rundt og si ting på det viset med null folk på tribunen med åpen mikrofon og fornærme medspillere,motspillere, trenere og dommere, det er nesten ikke så du fatter og begriper at det er mulig, sier ekspert Jesper Mathisen i TV 2-studio.

Talsmann for Norsk Supporterallianse og i Styret i Bataljonen, Gjert Moldestad, reagerer sterkt på utsagnet. Han ytret seg på Twitter underveis i kampen.

Kastrati ble byttet ut etter 60 minutter.

Vålerenga tok ledelsen ved Vidar Ørn Kjartansson, før Bendik Bye utliknet til 1-1 med ti minutter igjen av kampen. Det endte med ett poeng til hvert av lagene.