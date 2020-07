Keane lite imponert over Villa-spillernes feiring: - De vant jo ikke noe

Champagnesprut og sang i Aston Villa-garderoben er ikke noe som gikk hjem hos Roy Keane.

Som følge av en svært sterk sluttspurt med fire kamper uten tap, maktet Aston Villa å beholde plassen i Premier League med et nødskrik.

1-1-resultatet mot West Ham gjorde at Birmingham-klubben snek seg opp på 17.-plass, ett fattig poeng foran både Watford og Bournemouth som må ta den tunge veien ned i Championship.

Det utløste elleville jubelscener i garderoben.

Naturlig nok, vil nok mange si, men tidligere United-spiller Roy Keane virket ikke nevneverdig imponert da champagnespruten sto i taket blant Villas spillere og støtteapparat.

- De vant jo ikke noe, var den tidligere midtbanespillerens nådeløse dom i Sky Sports' studio - uten å trekke en eneste mine.

Han påpeker at han er glad på Villa-manager Dean Smiths vegne, og at det er en god prestasjon av laget å holde seg i toppdivisjonen i England.

Den ekstravagante feiringen var likevel litt for mye etter den tidligere hardhausens smak.

- Feiringen er litt i overkant, men jeg ønsker dem lykke til, avsluttet han.

JUBLET: Villa-delegasjonen kunne slippe jubelen løs etter at Watford tapte mot Arsenal. Foto: Paul Terry (Pa Photos)

Vakte reaksjoner: - Er han seriøs?

Keanes reaksjon skapte naturlig nok blest på Twitter.

Den tidligere engelske landslagsspilleren Carlton Palmer mener Villa-spillerne burde feire som om de hadde vunnet det gjeveste trofeet som finnes.

- Er Roy Keane seriøs? Aston Villa og Dean Smith, dere kan feire som om dere har vunnet Champions League, skriver han og gjør et poeng ut av at hovedtrener Smith mistet sin far nylig.

- Opprykk forrige sesong, mistet sin far til Covid-19 og de var sju poeng unna trygg plass. De overlevde på siste dag av sesongen, og det er grunn nok til en eneste stor fest i min bok, sa Palmer.

Jack Grealish scoret Villas mål i søndagens oppgjør mot West Ham, og kapteinen kan ha spilt sin siste kamp for klubben. Den engelske landslagsspilleren har vært koblet til større klubber, deriblant Manchester United, i flere måneder.

Da Smith ble konfrontert med om det vil være enklere å beholde Grealish nå som de beholdt plassen, var han klar i sin tale.

- Jeg aner ikke. Jeg skal bli full med ham i dag og kontrakten hans har fortsatt tre eller fire år igjen. Vi har eiere som er millionærer så hvis noen vil ha ham, vil han koste forferdelig mye penger, sa han etter kampslutt.

JUVEL: Jack Grealish kan komme til å forsvinne fra Aston Villa. Foto: Justin Setterfield (Reuters)

Drama



Villa-laget har kjempet mot nedrykk store deler av sesongen, og det så lenge blytungt ut for klubben som brukte mye penger etter opprykket fra Championship forrige sesong.

Før den avgjørende serierunden hadde de likevel alt i egne hender, og da Jack Grealish sendte laget opp i 1-0 ikke lenge før slutt, pustet nok flere supportere lettet ut.

Kun minuttet senere var imidlertid playmakeren involvert i motsatt ende da et skudd gikk via foten hans og i eget mål.

Resultatet gjorde at Watford kunne sneket seg forbi Villa-laget på tabellen, men ettersom laget tapte 2-3 mot Arsenal kunne til slutt Villa-spillerne slippe jubelen løs

Dermed er det Watford og Bournemouth som må slå følge med Norwich ned til Championship.