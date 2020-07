Keane med klar melding til Solskjær: - Han koster klubben poeng

Roy Keane mener Manchester United bør kvitte seg med David De Gea.

Manchester United-legenden og nåværende fotballekspert, Roy Keane, mener Solskjær må kvitte seg med David De Gea om United skal ha noen mulighet til å kjempe om ligatittelen neste sesong.

David De Gea har hatt en trøblete sesong i buret for Manchester United. Spanjolen har gjort flere tabber, noe som den siste tiden har ført til snakk om at Manchester United bør finne seg en ny målmann.

LES OGSÅ: Ferguson avslører hysterisk telefonsamtale med Klopp

- Han gjør for mange tabber

I sesongen siste Premier League-kamp mot Leicester, hvor Manchester United sikret Champions League-spill neste sesong, holdt 29-åringen buret rent. Men Roy Keane er ikke imponert over det keeperen har levert denne sesongen.

- Jeg har aldri vært en stor fan av ham. Han gjør for mange tabber, store tabber som koster United poeng, sa Keane til Sky Sports etter kampen mot Leicester på søndag.

Denne sesongen har dårlige prestasjoner i kamper mot Watford, Everton, Tottenham og Chelsea fått folk til å stille spørsmål om spanjolens fremtid. I alle disse kampene gjorde De Gea tabber som straffet United knallhardt.

Og på søndag i en sesongavgjørende kamp mot Leicester var De Gea nok en gang involvert i en tvilsom situasjon. 29-åringen glapp et svakt skudd fra Leicester-spiss Kelechi Iheanacho, som gikk rett i beina til Jaime Vardy, men De Gea reddet seg selv med å hindre engelskmannen fra å score.

NESTEN-TABBE: De Gea ga Vardy en stor mulighet til å sette inn åpningsmålet i søndagens kamp mellom Leicester og Manchester United. Foto: Oli Scarff (Reuters)

- Må ha en bedre keeper

Etter kampen fikk Roy Keane spørsmål om hva Manchester United bør foreta seg i sommerens overgangsvindu. Da var iren klar på at De Gea må vekk om United skal ha kjangs til å tette luken opp til Manchester City og Liverpool.

- Vi snakker om rekrutteringer, noe som er en vanskelig del av spillet. Hvis Manchester United vil kjempe om ligatitler, må de ha en bedre keeper, sa Roy Keane.

- De trenger en endring, og de har gjort det før. Jeg vet ikke hva som er den store greia med keepere, Manchester United har gjort det mange ganger før. Spisser blir solgt, det samme med midtbanespillere, men av en eller annen grunn, tror de at de må holde seg til målvakten litt lenger enn andre på grunn av noe de gjorde for to eller tre år siden, fortsatte den frittalende Manchester United-legenden.

Keane mener Manchester United ikke bør behandle keepere noe annerledes enn andre spillere.

- Det er ikke sånn det fungerer. Vi har sett at Liverpool løftet seg til en nytt nivå etter at de fikk inn en bedre keeper. Hva er den store greia? Det er gode målvakter der ute, sa iren.

LES OGSÅ: Keane lite imponert over Villa-spillernes feiring: - De vant jo ikke noe

Ikke enkel å selge

Ole Gunnar Solskjær har så langt forsvart De Gea, men innrømmet at han vurderte å droppe han mot slutten av sesongen.

Hvis Solskjær er villig til å høre på Keane sine råd, blir det nok ikke enkelt å få solgt De Gea. Spanjolen signerte ny kontrakt med Manchester United i 2019 som strekker seg til 2023, med angivelig en lønn på 170 millioner norske kroner i året.

FORSVARER MÅLVAKTEN SIN: Solskjær fortsetter å forsvare De Gea, selv om spanjolen har levert noen ustabile kamper denne sesongen. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

I tillegg til De Gea sin situasjon er Solskjær nødt til å finne ut hva som skal skje med Dean Henderson, som har imponert på utlån i Sheffield United.

David De Gea har vært Manchester United-spiller siden 2011, da han ble hentet fra Atletico Madrid. I løpet av de ni sesongene i Manchester har det blitt totalt 404 kamper for spanjolen.

Neste gang De Gea og Manchester United skal i aksjon er i returkampen i åttedelsfinalen mot LASK Linz onsdag 5. august.