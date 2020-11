Keane med ny tirade mot United-stjernene. Nå tror legenden at Solskjær får sparken

Den tidligere midtbanesluggeren trekker fram kroppsspråket til Marcus Rashford (23) som et signal om at Ole Gunnar Solskjær (47) nå kan sitte utrygt i managerstolen.

Etter en god periode med flere sterke resultater, ble det søndag et nytt tap for Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United - for Arsenal hjemme på Old Trafford.

Londonklubben vant 1-0 etter en straffescoring av Pierre-Emerick Aubameyang i det som totalt sett var en ganske tam og energiløs forestilling fra hjemmelaget.

Prestasjonen mot Arsenal fikk TV-ekspert og United-legende Roy Keane til å rase og nå tror iren at Solskjær står i fare for å miste jobben som United-manager.

Keane: - Kommer til å miste jobben

Keane mener det først og fremst det er spillerens skyld at nordmannens posisjon nå er i fare, en kritikk Keane har gjentatt flere ganger under Solskjærs regime.

- Ole kommer til å miste jobben på grunn av disse spillerne. Det er så sikkert som at natt følger dag. Det er det som kommer til å skje, sier Keane ifølge The Mirror.

- Noen ganger sier man at det ikke er nødvendig å få panikk, men med dette resultatet og prestasjonene er det faktisk på tide med panikk. Jeg vurderer spillerne ut i fra opptredenen deres og jeg ser det ikke. Selv har jeg aldri latt det være opp til manageren å motivere meg, det må komme innenfra, sier Keane.

Sky Sports-eksperten mener det var mangel på energi, entusiasme og kvalitet da Arsenal vant på Old Trafford i en ligakamp for første gang på 14 år.

OPPGITT: Roy Keane med nådeløs kritikk. Foto: Harry Starbuck (Pa Photos)

- Jeg er virkelig, virkelig bekymret over United nå. Hvor skal jeg starte. Dette bekymrer meg. Det var ikke noe kvalitet, ikke noe ro. Flere av prestasjonene var svake. Har de kommet over kneika? Det må i så fall være den største kneika noen gang. Jeg blir rett og slett ikke overbevist av disse spillerne, mener Keane.

- Sjokkerende

Angrepsspilleren Marcus Rashford er en av dem som Keane retter kritikk mot etter tapet. Iren mener at kroppsspråket til stjernen er et tegn på hva som er galt.

- Jeg ser ingen ledere på banen. Nå er veien veldig lang tilbake for klubben. Jeg fulgte nøye med på Marcus i denne kampen. Kroppsspråket hans var sjokkerende.

- Han bare trakk på skuldrene når det ikke gikk hans vei. Når du spiller for United skal du brette opp ermene i slike situasjoner, mener den tidligere midtbanemannen.

Solskjær: - Mer intensitet

Heller ikke Ole Gunnar Solskjær var fornøyd med det han fikk se fra sine elever i søndagens kamp.

- Vi møtte ikke opp til første omgang. Intensiteten og tempoet var ikke der, og de var bedre enn oss. De skapte noen brukbare sjanser. I den andre omgangen så det ikke ut til at de skulle score, bortsett fra straffen. Vi spilte bedre i andre omgang, men vi må møte opp med mer intensitet, sa han til Sky Sports.

FÅR KRITIKK: Manchester United-stjernen Marcus Rashford. Foto: Jon Super (Reuters / NTB scanpix)

Nordmannen ble naturligvis også bedt om å kommentere straffesituasjonen som avgjorde kampen. Paul Pogba la Hector Bellerin i bakken på klønete vis og franskmannens feil, ble avgjørende for kamputfallet.

- Hold deg på beina der. Gutten er på vei ut av sekstenmeteren, og Paul vet at det er en billig straffe å gi bort. Akkurat som den Nemanja nesten fikk straffe på. Det er mer kontakt der enn på den Paul lager, men det er en annen diskusjon, sa Solskjær.

Allerede onsdag skal Solskjær og hans menn i aksjon i Champions League mot Istanbul Basaksehir. Premier League-klubben står så langt med to strake seiere, over PSG og RB Leipzig, i sin gruppe H.