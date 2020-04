Keane om felles lønnskutt i Premier League: – Jeg synes det er tull

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane fnyser av at spillerne i Premier League skal føle seg forpliktet til å gå ned i lønn.

Iren var kjent som temperamentsfull på fotballbanen, og han har også sterke meninger som fotballekspert.

I Premier League raser debatten rundt om spillerne bør ta lønnskutt som følge av de finansielle problemene viruskrisen påfører klubbene. I enkelte klubber er det allerede enighet om midlertidige kutt, andre steder ikke.

I et intervju med Sky Sports ber Roy Keane spillerne om å stå på sitt og ikke la seg presse. Han mener lønn og kontraktsrelaterte forhold er høyst private anliggender.

– Det er press på spillerne i de virkelig store klubbene, klubber med velstående eiere, om å ta lønnskutt. Slik jeg ser det nå, særlig etter at jeg forlot Manchester United, ville jeg ikke tatt lønnskutt fra noen hvis jeg spilte for en av de store klubbene, sier iren.

– De har signert en kontrakt, og kontrakten din med en klubb er en privatsak. Ideen om at spillere bør ta lønnskutt, eller at alle skulle gjøre det, er bare tull. Det er opp til hver enkelt, fortsetter Keane.

Må avvise press

Han oppfordrer de spillerne som ønsker seg full lønn i klubber som har milliardærer i ryggen, om å stå på sitt.

– Ikke bli påvirket av noen form for press fra medier som skriver løgner om enkelte spillere uansett, sier en åpenbart engasjert Keane.

Mange Premier League-spillere har vært åpne om at de har gitt betydelige pengesummer til gode formål under viruskrisen. Keane tror samtidig at mange også er gavmilde uten å rope så høyt om det.

Han mener derfor at enkelte har vært utsatt for urettferdig kritikk.

