Keane om gamleklubben: – Fortsatt et stykke igjen før United er tittelutfordrer

Roy Keane likte det han så i løpet av Manchester Uniteds elleve kamper uten tap. Likevel advarer den tidligere klubblegende om at United er helt friskmeldt.

For etter at United på pinlig vis tapte 0-2 hjemme for Burnley 22. januar, spilte laget så elleve kamper uten tap i alle turneringer. Det ble seirer over lag som Chelsea (borte), Manchester City (borte og hjemme), samt 5-0 over både Club Brugge og LASK Linz i europaligaen.

Så satte koronaviruset en stopper for fotballen verden over.

Roy Keane, som var i klubben i tolv år og vant Premier League sju ganger, FA-cupen fire ganger, Community Shield fire ganger og mesterligaen én gang, var imponert over det han så av gamlelaget i litt over en måned.

Iren var lagkamerat med Ole Gunnar Solskjær i flere år og er positiv til det nordmannen har fått til med laget de siste kampene før koronaviruset satte en stopper for videre spill.

– Det er en feelgood-stemning i United nå etter de siste kampene. I tillegg må man ha i bakhodet at Paul Pogba kommer tilbake og Marcus Rashford kan bli frisk. Det vil være en vitamininnsprøytning, sier Keane i et intervju med Sky Sports.

I tillegg til å spille i United var også Keane innom Nottingham Forest og Celtic som spiller, før han tok over Sunderland i 2006. Siden den gang har han vært assistenttrener for både Irland, Aston Villa og Nottingham.

Men selv om han ser tegn til bedring i United-leieren, advarer Keane fortsatt gamleklubben og sin tidligere norske lagkompis som nå sitter i managerstolen på Old Trafford.

– Det er fortsatt en lang vei tilbake for United før de kan være tittelutfordrere. De er langt unna Manchester City og Liverpool. Tegnene er bedre nå enn de var for seks–tolv måneder siden, men de har fortsatt en lang vei å gå.

LAGKOMPISER: Roy Keane og Ole Gunnar Solskjaer avbildet under en kamp i 2003. Foto: Stephen Dunn (AFP)

