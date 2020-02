Keeper-Solberg klar for kamp etter sykdomsalarm, OL-kvalifiseringen trolig ikke i fare

Håndballkeeper Silje Solberg er tilbake i trening etter en pause på nesten tre uker på grunn av krystallsyke. Landslagslege Anne Froholdt er optimist.

Solberg fikk det første anfallet ved nyttårstider. Dette førte til kvalme og svimmelhet. Hun har vært i Norge og fått oppfølging og tips om hvordan hun skal håndtere anfallene. Det finnes teknikker som er meget effektive mot krystallsyke.

– Det ser bra ut nå, og jeg tror dette skal gå fint, men det kan jo være skremmende første gang man opplever dette. Noen kan tro de har fått et hjerneslag, sier landslagslege Anne Froholdt til NTB.

Norge spiller OL-kvalifiseringen i Podgorica mot vertsnasjonen Montenegro, Romania og Thailand 20. til 22. mars. De to beste får OL-billett.

Søndag deltok Solberg på sin første håndballtrening på tre uker. Det var med det ungarske klubblaget Siófok. På trening var hun også mandag. Det ble en forsiktig start for henne etter pausen.

Solberg er i troppen til Siófoks kamp tirsdag.

– Det har gått fint med henne så langt. Dersom det fortsetter slik også i morgen (tirsdag), spiller hun etter planen 20 minutter, sier klubbens norske trener Tor Odvar Moen til NTB.

Katrine Lunde er ikke i trening etter en kneskade hun pådro seg i mai. Kari Aalvik Grimsbø sliter i perioder med knærne og har ikke spilt for landslaget på lenge. Derfor ville et forfall fra Solberg til kampene i mars bety en ny stor utfordring for håndballjentene.

Solberg bytter arbeidsgiver til sommeren. Da starter hun et nytt liv i toppklubben Györ.

