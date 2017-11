Keeperens aften på Wembley da England møtte Tyskland

Fantastiske redninger av begge lags målvakter gjorde at det forble målløst.

ENGLAND - TYSKLAND 0-0

Etter en heseblesende og sjanserik kamp var det kun noen vanvittige keeperprestasjoner som gjorde at det 0-0 på Wembley mellom England og Tyskland.

Jordan Pickfords redning fra et fantastisk Timo Werner-skudd gjorde at det engelske buret ble værende tomt, mens Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen ikke ville være noe verre.

Redningen til Ter Stegen var såpass imponerende at selv det engelske landslagets Twitter-konto måtte applaudere tyskeren.

What a save by Marc-Andre Ter Stegen to palm away @vardy7's header! 😯 pic.twitter.com/Z5JczvK9Z2 — England (@England) November 10, 2017

- For en redning av Marc-André ter Stegen som slår unna Jamie Vardys heading, skrev det engelske landslaget på sin Twitter-konto.

Også Viasport-kommentator Arnstein Frilling var meget imponert over den tyske burvokteren.

- Vardy gjør det eneste rette og header ned i bakken, men der Ter Stegen. Det er en verdensklasse-redning, sa en tydelig imponert Frilling fra kommentatorplass.

Hans fantastisk redning på Jamie Vardys skudd vil nok gå som kampens aller største høydepunkt. Dermed måtte både Joachim Löw og Gareth Southgate ta til takke med 0-0 på Wembley denne fredagskvelden.

Sané og Werner prøver - Pickford lukker døra



Allerede etter to minutter burde England ha tatt ledelsen på Wembley da Jamie Vardys ball havnet ute hos Kieran Trippier. Tottenham-backens avslutning var ikke av det beste slaget, og smalt i nettveggen til side for Tysklands mål.

Kampen svingte noe voldsomt de første minuttene, for kun seks minutter senere car det Leroy Sané som traff feil side av nettet da han avsluttet inne i England-boksen.

Samme mann var på farten igjen etter 21 minutter. Den gangen var treverket som skulle få kjenne Manchester City-vingens vrede da han hamret til fra distanse.

Sané var toneangivende for Tyskland denne fredagskvelden, men slet med å overliste keeper Jordan Pickford. Timo Werner fikk først sitt skudd reddet før Sané bare skulle plassere ballen i mål. På strek stod plutselig Phil Jones som fikk headet unna.

Werner var også på farten for tyskerne, og i det 39. minutt burde han ha gitt bortelaget ledelsen. Kun en vanvittig redning av keeper Pickford gjorde at det fortsatt stod 0-0 da lagene gikk til pause på Wembley.

Sensasjonelle Ter Stegen



Slik som i første omgang var det England som aller best i gang. I det 49. minutt måtte Tyskland-keeper Marc-André ter Stegen i aksjon da Trippiers innlegg fant panna til Vardy.

Leicester-spissene avslutning var fantastisk, og kun en vanvittig en-hånds-redning av Ter Stegen gjorde at det fortsatt stod 0-0.

England virket å ha satt inn et aldri så lite støt innledningsvis i den andre omgangen, for like før timen spilt kunne debutant Tammy Abraham ha sendt Wembley til himmels.

Eric Diers innlegg var herlig, men en uoppmerksom Abraham rakk ikke frem foran det åpne målet. Dermed fikk Mats Hummels rensket unna foran eget bur.

Gareth Southgate kastet innpå United-angriper Marcus Rashford i et forsøk på å skape vei i velinga mot et godt og kompakt Tyskland-lag. Allerede etter to minutter sendte han Matthias Ginter ut på sin første løpetur.

En annen Manchester United-spiller, nemlig Jesse Lingard, kunne gitt England en fantastisk kveld med kampens aller siste spark. Hans avslutning, på fem meter, suste over Ter Stegens mål.

Det ville seg rett og slett ikke for de to lags utespillere, men keeperne på Wembley kunne strekke armene i været. Både Jordan Pickford og Marc-André ter Stegen hadde levert redninger av ypperste verdensklasse. Dermed ble det 0-0 mellom England og Tyskland.

Mest sett siste uken