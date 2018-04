Keeperlegende brøt sammen under Wenger-hyllest

Keeperlegenden Bob Wilson klarte ikke holde tårene tilbake da han fredag skulle sette ord på hva avtroppende Arsenal-manager Arsène Wenger har betydd for ham.

Wilson voktet Arsenal-målet i perioden 1963 til 1974, og var siden keepertrener i en periode på 28 år fram til 2003. Totalt spilte han mener enn 300 kamper for London-klubben.

I 1998 mistet Wilson datteren Anna. Hun ble bare 31 år gammel og døde som følge av en sjelden form for kreft. Støtten keepertreneren fikk av Wenger i den tunge tiden glemmer han aldri.

– Jeg var i klubben den dagen han ble ansatt, og han er uten tvil en av de største menneskene jeg har møtt i hele mitt liv, sier Wilson i et intervju med BBC Radio 5.

– Ikke bare i kraft av fotballkunnskapene hans og måten han har endret hele spillet i dette landet, men også for måten han var et menneske i en vanskelig tid for meg og min kone, tilføyer han.

Underveis i intervjuet må keeperlegenden ta en pause fordi tårene presser på. Han kaller nyheten om Wengers avgang et stort sjokk.

– Vi pleide å reise til Østerrike på treningsleir før sesongstart, og en gang hadde vi akkurat rundet av en trening og var på vei inn i bussen. Da sa Arsène «kom Bob og sitt hos meg», og deretter begynte han å snakke om datteren min, sier en gråtkvalt Wilson.

Arsène Wenger offentliggjorde fredag at han gir seg som Arsenal-manager etter 22 år i sjefsstolen.

