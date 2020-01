Keepershow startet ny norsk EM-fest, 23-20-triumf over Sverige

Torbjørn Bergerud brølte av glede på vei mot ny norsk EM-seier i håndball. Naboduellen mot Sverige endte med 23-20-seier etter en spennende avslutning.

Lenge så det ut til å bli en komfortabel norsk seier, men Sverige tok innpå mot slutten da Norge spilte nesten åtte minutter uten å score mål.

Bergerud vartet opp med flere flotte redninger og sørget for at hjemmelaget aldri kom a jour. Det sto 22-20 i nesten fem minutter, men et halvt minutt før slutt satte Sander Sagosen inn underarmsskuddet som punkterte kampen.

– Dette var spennende. Det var en sliteseier, men de er moro de også. Defensiven vår med Torbjørn i målet var fantastisk. Det er en del ting vi må gjøre bedre, men gudbedre hvor glad jeg er for at vi slo dem, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Han roste sin assistent Børge Lund for kampforberedelsene.

– Børge hadde lagt en veldig god plan for det defensive, og vi visste akkurat hva som kom, sa han.

Halvannet bein

Slår Norge Island tirsdag, kan semifinaleplassen være sikret før oppgjøret mot Slovenia dagen etter.

Berge steilet da han ble konfrontert med at Norge nærmest har begge bein i semifinale.

– Nei, men vi er på vei. Ett og et halvt, kanskje, sa han.

Norge bygde grunnmuren for seier de siste minuttene før pause. Da ble 9-7 til 12-8 etter at Sverige hadde rotet mye.

Før det hadde keeper Bergerud spilt et klasse-kvarter. Han reddet seks av de elleve første skuddene Sverige fikk på målet.

Sveriges resultater hittil i EM lyver ikke. Svenskene hadde hele åtte tekniske feil før pause. Flere av disse skyldtes aggressiv norsk forsvarsjobb.

Ut og inn

Magnus Abelvik Rød forfølges av uflaks. I Ungarn-kampen fredag forstuet han en finger. Det var bare spilt vel 3.30 minutter mot svenskene før han tråkket over med den høyre ankelen etter en kanonscoring.

Rød måtte til sidelinjen og senere i garderoben for behandling.

Erstatteren Harald Reinkind var god i forsvar, men bommet på alle sine fire skudd før pause. Rød ble sendt innpå igjen etter vel 26 minutter, men satt hele 2. omgang på benken.

– Jeg har ikke snakket med legeteamet ennå og må ha mer informasjon før jeg kan uttale meg om skaden, sa Christian Berge til TV3.

Kontroll

Det lille norske rykket mot pausen ga Norge en buffer på fire mål. Dermed måtte Sverige ta sjanser i sitt spill allerede fra start i den andre omgangen.

Sander Sagosen sendte inn 13-8 i det første angrepet etter pause bare for å markere styrkeforholdet. Noe etter banket Eivind Tangen (tredjevalg som høyreback) et underarmsskudd i nettet. Det ble målt til 122 kilometer i timen.

Bergerud reddet straffe på 16-12. Sagosen la på til 17-12, og han spilte igjen en strålende kamp. Sverige ga seg ikke og kom opp på 19-16 og 20-17. Da Norge åtte minutter før slutt hadde to spillere utvist, reddet Bergerud straffe igjen fra Lucas Pellas på 22-18.

Det ble 22-20, men Bergerud sørget for at Sverige ikke kom nærmere.

Norge er eneste lag i sin pulje som kan oppnå maksimal poengscore (10). Det er klart etter at Slovenia tapte for Ungarn tidligere søndag.

Jumbo?

Sverige risikerer å bli sist i puljen, og det ser ut til å bli en fiasko for svenskene på hjemmebane. Norske Glenn Solberg overtar som trener etter EM. Han står foran en tøff jobb. Den starter med en beinhard OL-kvalifisering i april.

Under Christian Berges ledelse er det blitt norsk 4.- og 6.-plass i EM og to VM-sølv. Han ble landslagssjef våren 2014.

EM-semifinalene spilles fredag, bronsekamp lørdag og finale søndag. Alt dette foregår i Stockholm.

