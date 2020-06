Keepertabbe sikret Molde seieren over Start på overtid

Borte mot Start så Molde ut til å gå på sesongens første poengtap, men på overtid sikret Stian Gregersen 3-2-seier for moldenserne takket være en keepertabbe.

Overtidsscoringen gjør at regjerende seriemester Molde står med full poengpott etter årets tre første runder.

Seieren satt derimot langt inne og skyldes en svak inngripen fra Starts sisteskanse og kapteinsvikar Amund Wichne. 23-åringen feilberegnet en lompepasning inn i feltet, noe som gjorde at Gregersen kunne sikre tre poeng for blåtrøyene.

Moldensernes øvrige mål ble scoret av Marcus Holmgren Pedersen og Kristoffer Haugen etter lekre, målgivende pasninger fra Magnus Wolff Eikrem. Mikael Birk Ugland sendte start i føringen, mens innbytter Mathias Bringaker satte inn 2-2 kvarteret før slutt.

Sesongens første tap er dermed et faktum for Start, som spilte 2-2 i sine to første oppgjør i Eliteserien.

Eikrem med krempasninger

Molde kom best i gang, og Eikrem var nær ved å sende gjestene i føringen med et volleyskudd fra 13 meter, men avslutningen snek seg like utenfor. Noen minutter tidligere ble sjansen til Ohi Omoijuanfo avverget av Starts sisteskanse Amund Wichne.

Tross en god Molde-åpning var det Start som tok ledelsen. Mikael Birk Ugland fikk tillit fra start for første gang og takk for det etter et drøyt kvarter spilt. På et kjapt frispark mottok 20-åringen ballen, dro seg innover i banen og hamret inn 1-0 fra 20 meter.

Utligningen var et faktum etter halvtimen spilt. Marcus Holmgren Pedersen brukte hodet og stanget det vakre innlegget fra Eikrem i mål.

Like før pause var snuoperasjonen komplett takket være nok et hodestøt. Eikrem var frempå på ny med innleggsfoten og fant pannebrasken til Kristoffer Haugen, som headet ballen i en bue over keeper og i mål.

Snytt for straffespark

Etter sideskifte ropte Ohi og Molde på straffe etter en duell med Kristoffer Tønnessen. Dommer Tore Hansen mente Tønnessen tok ballen i stedet for mannen og vinket spillet videre.

Mathias Bringaker sto med to mål på årets to første kamper, men måtte starte på benken mot Molde. 23-åringen la inn en sterkere søknad om startplass da han stanget inn utligningen for sørlendingene kvarteret før slutt.

Like etterpå ble Molde snytt for straffespark da Stian Gregersen ble kraftig holdt i trøya av Henrik Robstad på et innlegg, men ingen i dommerkvartetten grep inn.

Til tross for det sørget Gregersen til slutt for at blåtrøyene kunne juble for tre poeng og 3-2-seier, mye takket være svakt forsvarsspill og Starts sisteskanse.

Lørdag får Start besøk av Odd, mens Molde tar imot Stabæk dagen etter.

