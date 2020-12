Keepertabbe sikret Real Madrid seieren med Ødegaard på benken

I det som kan være en skjebneuke for Zinédine Zidane sikret Real Madrid tre viktige poeng med 1-0 borte mot Sevilla i La Liga lørdag.

Martin Ødegaard fikk ikke plass i startoppstillingen og fikk heller ikke sjansen i løpet av kampens 90 minutter, men han fikk se Real Madrid sikre målet de trengte i det 55. minutt.

Det som til slutt ble vinnermålet kom etter en kjempetabbe og selvmål av Sevillas keeper Yassine Bounou.

Keeperen kom ut i feltet for å fange et innlegg, men fikk ikke med seg Vinicius Jr. med kjempefart inn i feltet. Lynvingen til Real fikk bare så vidt truffet ballen, men det var nok til at den traff en forfjamset Bounou i kneet i stedet for hanskene, og ballen trillet i mål.

Det var det ene målet som sørget for at Real Madrid endelig vant igjen, etter to strake tap mot Alaves i La Liga og Sjakthar i mesterligaen.

Etter tapene har det versert rykter om at Zidane kan få sparken som lagets trener med dårlige resultater den kommende uken.

Onsdag kan lage ryke ut av gruppespillet i mesterligaen når de møter Borussia Mönchengladbach. Neste helg venter et byderby mot Atlético Madrid.

(©NTB)

