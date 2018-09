Keepertabber og målfest da Tromsø slo Strømsgodset

Eirik Ulland Andersen scoret to frispark for hjemmelaget.

STRØMSGODSET - TROMSØ 2-4

Det ble en tett og dramatisk kamp på Marienlyst, da Tromsø slo Strømsgodset 4-2 i Drammen. Jostein Gundersen og Onni Valakari ble «Gutan» sine store helter, da de satte de avgjørende scoringene i andre omgang.

Godset tok ledelsen etter en voldsom keepertabbe av Gudmund Taksdal Kongshavn i Tromsø-målet, før Godset-keeper Pål Vestly Heigre selv fomlet inn et skudd fra Mikael Norø Ingebrigtsen.

Robert Taylor gav bortelaget ledelsen på straffe like før pause, før Eirik Ulland Andersen utlignet med sitt andre mål på frispark denne lørdagen. Det skulle uansett ikke holde for hjemmelaget.

Gundersen rev seg fri på en corner like etter timen spilt, og stanget ballen i mål, før Onni Valakari, sønn av trener Simo Valakari, gjorde det klart at alle de tre poengene blir med i bagasjen opp til Nord-Norge med bortelagets fjerde scoring.

Med denne seieren hopper Tromsø opp på 8. plass i Eliteserien etter 21 spilte kamper. Lagene rundt Tromsø på tabellen har til gode å spille sin 21. kamp denne sesongen.

- For en kamp dette var! Det ble spilt god fotball av begge lag, det var noen kontroversielle avgjørelser. Nå er ditt spørsmål «hvordan er det å ende en rekke på fem tap?», og svaret er at det føles godt. Ingenting har endret seg, vi har ikke tvilt på oss selv, sa Valakari til Eurosport, som hyllet spillernes oppførsel.

For Strømsgodset så begynner situasjonen å se skummel ut. Bjørn Petter Ingebretsens menn ligger helt nede på 12. plass, kun fire poeng unna Stabæk på playoff-plassen ned til OBOS-ligaen.

- Vi sitter igjen med null poeng, en dårlig prestasjon og vi har sluppet inn fire mål. Vi slipper inn for lette mål, og så føler jeg også at vi har litt marginer i mot, sa Ingebretsen, som mener at laget hans spilte noe bedre enn tidligere i kampen.

Godset-treneren var også irritert over at hans lag ikke hadde fått et straffespark tidlig i oppgjøret.

Les mer: Tottenham-profil slipper militærtjeneste

Keepertabber



Det var en tett og jevntspilt start på den første omgangen da Tom Høgli la Tokmac Nguen i bakken like utenfor TIL-boksen i det 22. minutt. Eirik Ulland Andersen stod klar til å banke til på frispark.

Godset-stjernen var ikke vond å be, men fikk god hjelp av keeper Gudmund Taksdal Kongshavn som fomlet ballen inn i eget mål, og gav hjemmelaget ledelsen på Marienlyst.

- Den klarer Kongshavn å røre inn i mål, det er en kjempetabbe! Han så ut til å ha full kontroll på frisparket, sa Eurosport-kommentator Amund Isaksen Lutnæs.

Også Eurosport-ekspert, og tidligere landslagskeeper Thomas Myhre synes Kongshavn burde gjort mye bedre:

- Det er selvsagt at han bør redde den, det er en teknisk feil av Kongshavn. Han er uheldig og udyktig, sa Myhre.

Men skulle Kongshavn bli husket for en keeperblemme i det ene målet, så ville ikke Pål Vestly Heigre være noe verre i Godset-målet. For også han vartet opp med sin tabbe.

Tromsø rullet opp fint langs venstre, og ballen endte til slutt hos Mikael Norø Ingebrigtsen. Hans skudd, på innsiden av Heigres nærmeste stolpe, snek seg inn i nettmaskene, og gav Simo Valakaris menn 1-1.

- Oi, oi, oi, hylte Lutnæs var sin kommentatorplass da nok en tabbe hadde funnet sted i Drammen, mens Myhre igjen var skuffet over keeperspillet.

- Det kommer litt ut av intet. Det er godt spilt i forkant, men det skuddet skal Pål Vestly Heigre avverge, sa Myhre.

Det svingte voldsomt på Marienlyst i den første omgangen, og ti minutter før pause rev Lars-Christopher Vilsvik ned Magnar Ødegaard inne i Godset-boksen.

Dommer Sigurd Smehus Kringstad pekte på straffemerket, og finske Robert Taylor var ikke vond å be han. han banket ballen i mål, og sikret TIL-ledelse til pause.

Les mer: Liverpool vant tross kjempetabbe fra Alisson

Dommer i fokus



Bjørn Petter Ingebretsen byttet innpå Marcus Pedersen for Mostafa Abdellaoue før der den andre omgangen, og introduksjonen av spissen gav Godset enda mer brådd i angrep.

Det var uansett Ulland Andersen som, på ny, skulle vise frem den vanvittige skuddfoten sin. I det 50. minutt fikk han et nytt frispark, og nok en gang overlistet han Kongshavn.

Frisparket var godt skrudd, og hjemmelaget var tilbake i kampen.

Tromsø trodde de hadde tatt ledelsen på ny i det 63. minutt da Jostein Gundersen hadde stangret ballen i mål på corner. Dommer Kringstad brukte lang tid på å avgjøre om han skulle annullere målet.

Norø Ingebrigtsen stod nemlig i offside inne foran keeper Kongshavn, men etter å ha snakket med sin linjemann ble dommerne enige om å belønne Tromsø målet. Dermed ledet nordlendingene 3-2 i Drammen.

Lars Sætra burde ha utlinget for hjemmelaget da Nguen fikk slått ballen langs bakken, og inn på bakre stolpe. Der stod midtstopperen alene, men bredsidet sjansen utenfor.

Onni Valakari, sønn av trener Simo Valakari, ble byttet inn i andre omgang, og skulle sikre en fantastisk lørdag for laget fra «Nordens Paris».

Etter flott fremspill av Gjermund Åsen kunne finnen enkelt sette inn scoring nummer fire, og sikre at Tromsø tar med seg alle poengene tilbake til Nord-Norge.

Mest sett siste uken