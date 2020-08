Kei Nishikori med positiv koronatest to uker før US Open

Den japanske tennisspilleren Kei Nishikori bekrefter at han er smittet av koronaviruset. Han skal etter planen spille US Open om to uker.

Nishikori spilte seg fram til finale i US Open i 2014, men gikk tapende ut av møtet med kroatiske Marin Čilić. Nå kjemper japaneren en ny kamp, denne gangen mot koronaviruset for å rekke US Open som bare er to uker unna.

30-åringen bekrefter søndag at han har avlagt positiv koronatest, og at han derfor trekker seg fra ATP-turneringen som arrangeres i New York rett i forkant av US Open.

I en uttalelse sier Nishikori at han har isolert seg til tross for at han kun har få symptomer. Japaneren, som er ranket som nummer 31 i verden, sier videre at han skal ta en ny test fredag.

(©NTB)