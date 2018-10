Keino: – Korrupsjonssiktelsen er droppet

Løperlegenden Kip Keino hevder etter et rettsmøte i Nairobi fredag at korrupsjonssiktelsen mot ham er frafalt og at han er satt fri.

Keino og tre andre meldte seg torsdag for politiet i Kenyas hovedstad og lot seg pågripe. De var mistenkt for å ha underslått eller misbrukt om lag 4,5 millioner kroner som var bevilget til Kenyas OL-lag for bruk i forbindelse med sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016.

Fredag ble de framstilt for retten, og 78-årige Keino sa etterpå at han er renvasket.

– De har droppet siktelsen. Jeg kom akkurat ut fra retten, sa han til nyhetsbyrået AP.

Keino hevder at han aldri hadde tilgang til pengene som skal ha blitt misbrukt, og det virker som han ble trodd av retten. Han var i 2016 president i Kenyas OL-komité.

Han sa at han er blitt bedt om å møte igjen i retten tirsdag, trolig i forbindelse med at påtalemyndigheten vil bruke ham som vitne i korrupsjonssaken.

Det utferdiges nemlig tiltale mot de tre andre som ble framstilt fredag, og de skal stilles for retten i neste måned, sammen med tre personer som ble tiltalt tidligere i uken.

Blant de tre som ble tiltalt fredag er Kenyas tidligere idrettsminister Hassan Wario (nå landets ambassadør til Australia). De øvrige er tidligere tjenestemenn i idrettsdepartementet. Alle ble satt fri mot kausjon etter rettsmøtet.

Keino vant OL-gull på 1500 meter i 1968 og på 3000 meter hinder i 1972 og var blant de første i en lang rekke store løperstjerner fra Kenya. Han er æresmedlem i IOC og var blant de første innvalgte i friidrettens æresgalleri.

Han er høyt aktet i hjemlandet for sitt humanitære arbeid. Han har blant annet frontet bygging av skoler og barnehjem.

(©NTB)

