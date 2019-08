Keita herjet med Vålerenga og sikret viktig Strømsgodset-seier

Den tidligere Vålerenga-spilleren scoret to mål på Marienlyst.

STRØMSGODSET - VÅLERENGA 3-2:

Muhamed Keita (28) kom inn til pause og scoret to mål mot Vålerenga, søndag kveld. Det var nok til å senke gamleklubben. Strømsgodset vant til slutt 3-1.

Lars-Christopher Vilsvik, Aron Dønnum og Johan Lædre Bjørdal scoret kampens resterende mål.

Dermed tok Strømsgodset tre viktige poeng i kampen mot nedrykk. Klubben er nå oppe på 13 poeng, og har tre poeng opp til Stabæk på kvalikplass.

Keita innrømmer at det var spesielt å score to mål mot gamleklubben. Samtidig kommer han med klar beskjed til Vålerenga-fansen som sang om nedrykk til Godset-spillerne under kampen.

- Det var på grunn av dem jeg var i fyr og flamme i dag. De putta bensin på bålet, sa han til Eurosport etter kampslutt.

Slett forsvarsspill

Det skulle ta 40 minutter før det første målet kom i Drammen, men derfra og ut ble slusene åpnet for fullt. Først scoret Vilsvik fra omtrent 20 meter etter at en corner ble svakt klarert unna av Vålerenga-forsvaret.

I pausen ble Muhamed Keita satt inn, og fire minutter etter hvilen viste han hvorfor. Keita løp fra hele motstanderlaget før han trillet ballen via stolpen og i mål.

Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud var ikke nevneverdig imponert over gjestenes forsvarspill i forbindelse med Keitas scoring.

- Det er svakt forsvarsspill av Vålerenga når han bare får gå, nærmest upresset, kommenterte han etter målet.

Keepertabber

Aron Dønnum ga Oslo-laget nytt håp da han reduserte til 2-1 etter 51 minutter. Godsets nye målvakt, Martin Hansen, gjorde ikke noen imponerende jobb i forbindelse med Dønnums mål.

Kvarteret ut i omgangen var det tid for nytt Keita-show. Og nok en gang slet gjestene med forsvarsspillet. 28-åringen bredsidet ballen i mål til 3-1.

- Det er igjen fryktelig forsvarsspill av Vålerengas forsvarsfirer. Vær så god, Muhamed Keita!, kommenterte Skullerud.

I motsatt ende kom det også en ny tabbe. Målvakt Hansen feilberegnet en corner totalt, og ballen nærmest bare traff Lædre Bjørdal i hodet, før den spratt inn i det åpne målet. Spenningen var igjen tilbake på Marienlyst med 20 minutter igjen av kampen.