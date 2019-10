Kelleher ble helten for Liverpool i ellevilt drama

James Milner gjorde en gedigen tabbe mot Arsenal, men slapp med skrekken da Liverpool avanserte etter straffesparkkonkurranse.

LIVERPOOL - ARSENAL 5-5 (10-9 etter straffepark):

Liverpools visekaptein var én av få bærebjelker i et svært ungt Liverpool-lag, men tabbet seg ut etter pause mot Arsenal.

Veteranens tilbakespill til Caoimhin Kelleher ble snappet opp av Ainsley Maitland-Niles, som til slutt satte inn 4-2 etter en fantastisk målgivende pasning av Mesut Özil.

Involveringen fikk Viasat-kommentator Andreas Toft til å reagere i kommentatorboksen.

- Det er hårreisende, rett og slett. Veldig, veldig uvant å se, sa han etter scoringen.

Liverpool kom tilbake til 4-4, men Joe Willocs fantastiske langskudd så ut til å bli utslagsgivende før Divock Origi dukket opp i grevens tid på Anfield igjen.

Belgieren, som scoret viktige mål i både semifinalen og finalen i Champions League forrige sesong, saksesparket inn 5-5 på overtid og sikret straffesparkkonkurranse i en ellevill kamp på Anfield.

- Jeg prøvde å holde øynene på ballen, og få ballen i hjørnet, sier Origi om 5-5-scoringen til Viasat etter kampslutt.

Hector Bellerin åpnet med å score for Arsenal, mens Milner scoret på Liverpools første forsøk. Deretter sendte Matteo Guendouzi Arsenal igjen i føringen i straffesparrkonkurransen, mens Adam Lallana satte sitt straffespark i mål.

Gabriel Martinelli, som spilte en meget god kamp for Arsenal, gjorde ingen feil fra elleve meter, mens også Rhian Brewster scoret på sitt forsøk.

Dani Ceballos misset på sitt forsøk etter at Kelleher reddet, og Divock Origi ga Liverpool en gyllen mulighet til avansement.

Ainsley Maitland-Niles holdt Arsenal inne i kampen da han scoret på lagets femte straffe, men Curtis Jones sendte Liverpool videre da han scoret på sitt forsøk.

AVGJORDE: Curtis Jones satte inn Liverpools avgjørende straffespark mot Arsenal. Foto: Jon Super (AP)

- Aldri opplevd lignende

En minnerik opplevelse ble det også for Kelleher som reddet Ceballos' forsøk. Den 20 år gamle iren var naturlig nok svært glad etter kampslutt.

- Det er dette drømmer er laget av, å vinne en straffesparkkonkurranse foran The Kop. Atmosfæren var utrolig, jeg har aldri opplevd noe lignende, sier han ifølge BBC.

For Arsenal-manager Unai Emery ble det en gedigen skuffelse. Hans lag var videre til kvartfinalen helt fram til langt inne i overtiden da Origi dro fram et C-moment.

- En ellevill kamp. Jeg er stolt at jobben deres, vi hadde god rytme de første 45 minuttene. Mot slutt lå vi an til å vinne helt til det siste som skjedde. Straffespark er 50/50, og vi tapte, sier spanjolen og påpeker at laget kan ta med seg mye positivt fra kampen.

Ungt lag

Jürgen Klopp valgte å stille et svært reservepreget mannskap i oppgjøret mot Arsenal, mens Unai Emery ga Özil en sjelden mulighet fra start.

Hos Liverpool fikk Caoimhin Kelleher muligheten mellom stengene, mens forsvarsrekka bestod av ungguttene Neco Williams, Joe Gomez og Sepp van den Berg i tillegg til rutinerte James Milner.

Samtidig ble Harvey Elliott (16) tidenes yngste spiller til å starte på Anfield, men ungguttene slet med å løse Klopps ambisiøse spillestil før pause til tross for en drømmestart på oppgjøret.

Et innlegg fra Alex Oxlade-Chamberlain var på vei mot Rhian Brewster etter seks minutter, men Arsenal-stopper Skhodran Mustafi skled ballen i eget mål i et forsøk på å klarere.

Gjestene fra London slo imidlertid raskt tilbake da Lucas Torreira utlignet. Uruguayaneren ventet på en retur etter at Kelleher hadde reddet en avslutning fra Bukayo Saka. Reprisene viste at Torreira var hårfint i offside, men VAR er ikke i bruk i ligacupen og scoringen fikk stå.

Etter 26 minutter var kampen snudd da det var Gabriel Martinelli var først på en retur. Den brasilianske 18-åringen, som har imponert de gangene han har fått sjansen for Unai Emery på Arsenals førstelag, banket ballen i nettaket og etter 36 minutter var han frampå igjen.

IMPONERTE: Gabriel Martinelli spilte en ny god kamp for Arsenal. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Liverpool forsøkte å spille seg ut bakfra, men mislyktes totalt og til slutt fikk Martinelli ballen fri inne i feltet og satte inn 3-1.

Slurv var en gjenganger i Liverpool-forsvaret før pause, men James Milner reduserte til 2-3 like før pause etter at Elliott hadde blitt lagt i bakken inne i feltet.

Milner-blemme

Vertene kom imidlertid ut i et helt annet tempo etter hvilen, men etter 54 minutter ble det slurvet igjen - denne gangen fra den mest rutinerte på banen.

James Milner skulle bare spille ballen tilbake til Kelleher, men pasningen ble alt for svak. Ainsley Maitland-Niles plukket ballen foran utrusende Liverpool-keeper, og takket være en lekker hælflikk fra Mesut Özil satte han inn 4-2.

BRØLER: James Milner forærte Ainsley Maitland-Niles scoring i kampen mot Arsenal. Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

Etter scoringen tok Liverpool virkelig tak i kampen, og etter 58 minutter var det duket for et virkelig kremmerhus. Alex Oxlade-Chamberlain snappet ballen fra en Arsenal-spiller, før han dunket ballen i mål på volley mot sin tidligere arbeidsgiver.

Kun fem minutter senere kom kampens åttende scoring da Divock Origi vendte opp og dunket inn 4-4.

Dramaet på Anfield var imidlertid ikke i nærheten av over, og 20 minutter før full tid var det bortefansens tur til å være vitne til et kanontreff.

Joe Willock tok med seg ballen fremover før han dundret til inn i Kellehers høyre kryss til 5-4.

Arsenal styrte mot avansement da Origi fikk ballen inne i feltet og satte inn 5-5 og igjen satte fyr på The Kop.

Til slutt ble Dani Ceballos' straffebom utslagsgivende for et Arsenal-lag som med det er ute av turneringen.