Kenneth Bergh går for UFC-kontrakt i omstridt TV-program

UFC-sjefen Dana White sitter ringside når nordmannen møter brasilianske Antonio Trocoli natt til onsdag.

Natt til onsdag har Kenneth Bergh fra Oslo muligheten til å sikre seg en kontrakt med verdens største MMA-organisasjon, UFC.

30-åringen deltar nemlig i det direktesendte TV-programmet Dana White's Tuesday Night Contender Series, der UFC-presidenten sitter ringside og følger fem MMA-kamper.

Dersom noen av nattens ti utøvere imponerer UFC-sjefen kan de bli tilbudt kontrakt, slik totalt fire fightere har blitt etter de to første episodene av programmet denne sesongen.

ARENAEN: Det er i den nye UFC Apex Arena Kenneth Bergh skal konkurrere natt til søndag.

Må gå for å avslutte

White har ikke lagt skjul på hva han ser etter i programmet. Han ønsker folk som går for å slå ut motstanderen og gjerne så tidlig som mulig i kampen.

Det fikk briten Brendan Loughnane smertelig erfare i den første episoden av programmet denne sesongen.

Loghnane, som før sin kamp fikk lykkeønskninger av Manchester Uniteds Jesse Lingard og Marcus Rashford, dominerte møtet med Bill Algeo.

Manchester-mannen vant hver runde på samtlige dommerkort, men UFC-president Dana White likte dårlig at Loghnane ikke klarte å avslutte motstanderen før tiden og reagerte spesielt på at han gikk for en nedtakning i sluttsekundene i stedet for å denge løs på Algeo.

- Latterlig

Den irske journalisten Peter Carroll, som har vært tett på den britiske og irske MMA-scenen de siste årene, er blant de som reagerer på Whites uttalelser.

- Det virker som avslutninger og ønsket om å avlutte er viktigere enn ferdigheter. Jeg vet virkelig ikke hva som skjedde med Brendan, men å utelukke ham virker helt latterlig, sier Carroll til Nettavisen.

MMAfighting.com-journalisten mener UFC-presidenten ble ekstra sta da eksperter og fans i sosiale medier reagerte på uttalelsene hans.

- Det som er enda mer irriterende er at han (Dana White) så hvor forbannet folk var, og han endret ikke mening i det hele tatt. Det virker som om han straffer Brendan enda mer fordi folk var skuffet over hvordan han så på det, sier Carroll.

MÅ LEVERE: Kenneth Bergh står overfor en tøff oppgave i Las Vegas natt til onsdag. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Hytten: - Må gjøre alt for å vinne

Den norske MMA-pionéren Thomas «Moon Lee» Hytten (46) ser frem til å se Bergh tilbake i MMA-buret.

- Det blir en viktig kamp som jeg tenker han må gjøre alt for å vinne klart. Dana White har jo også vist at det ikke bare holder å vinne i Contender Series, men at man må gjøre det på en overbevisende måte, sier Hytten til Nettavisen.

- Hva tenker du om kriteriene for å få UFC-kontrakt gjennom dette programmet?

- Selv har jeg ikke vært helt enig i White sine kriterier ved enkelte tilfeller. Men det er jo til syvende og sist han som avgjør, så Kenneth må nok forsøke komme inn med en målrettet attityde og ikke være for passiv, mener Hytten.

Den tidligere proff-fighteren er optimistisk med tanke på nordmannens sjanser mot brasilianske Trocoli.

- Klarer Kenneth holde hodet kaldt, samtidig som han kjører på aggressivt med hurtigheten sin, så ser jeg for meg at han kan avgjøre det på knockout i andre runde og med det få den kontrakten vi alle gjerne skulle sett ham få, sier Hytten.

TROR PÅ BERGH: Den norske MMA-pionéren Thomas Hytten tror på knockout-seier for Kenneth Bergh i natt. Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Bergh bookmakernes favoritt

Kenneth Bergh har vunnet samtlige av sine seks offisielle proffkamper på knockout eller submission, men tapte møtet med Eric Spicely i kvalifiseringen til et annet UFC-program, The Ultimate Fighter, i 2016.

Den kampen telles ikke på Berghs offisielle MMA-statistikk fordi kampen er en såkalt «exhibition-match», satt til to runder - og ikke tre.

Berghs motstander Antonio Trocoli har gått 14 proffkamper, vunnet elleve av dem og regnes som underdog i møtet med nordmannen.

Bookmakerne tilbyr i skrivende stund i overkant av 1.50 i odds på Bergh og i overkant av 2.50 for Trocoli-seier i lett tungvekt-kampen.

Motstanderen slakter Bergh

Den tidligere weltervekteren Tricoli virker svært selvsikker før møtet med Bergh og mener nordmannens motstandere så langt har vært håndplukket til hans fordel.

- Kenneth Bergh har bare ett tap, men han burde hatt flere allerede. Alle motstanderne hans er håndplukket. Hans eneste tøffe motstandere er Eric Spicely, som han tapte mot, og Norman Paraisy, som ikke var til å kjenne igjen i den kampen, sier Trocoli til MMAjunkie.

Den tidligere weltervekteren, som trolig vil være flere kilo lettere enn Bergh i buret etter å ha veid inn godt under vektkravet (202 lbs), tviler på at nordmannen vil stå med ham.

- Kenneths eneste gode ferdighet er giljotinen. Det er det. Han kommer ikke til å stå med meg. Han slår ikke hardt, han har ikke hjerte til å gå ansikt til ansikt mot meg. Han kommer til å prøve å bryte, men jeg er veldig klar for det. Han kommer til å få en tøff kamp. Jeg er ikke der for å få ham til å se bra ut. Jeg er sulten på en UFC-kontrakt. Han er kanskje ute etter det samme, men det er min tur, sier Trocoli.

Kan få flere sjanser

Dersom Bergh sikrer seg UFC-kontrakt i natt blir han den tredje nåværende Frontline Academy-fighteren i UFC. Fra før er Jack Hermansson og Emil Meek under kontrakt med den amerikanske MMA-giganten.

Stevnet ser du på UFC Fightpass fra 02.00 natt til onsdag. Kenneth Bergh går den nest siste kampen.

Skulle Bergh tape nattens kamp kan han likevel få en ny sjanse i Dana White's Tuesday Night Contender Series. Weltervekteren Justin Sumter, som konkurrerer på samme stevne, får sin andre sjanse i programmet natt til onsdag.

Følgende utøvere kjemper om UFC-kontrakt:

Lettvekt: Jesse James Wallace (9-2) vs. Joe Solecki (7-2)

Lett tungvekt: Antonio Trocoli (11-3) vs. Kenneth Bergh (6-0)

Bantamvekt: Christian Ocon (4-0) vs. Hunter Azure (6-0)

Weltervekt: Maki Pitolo (11-4) vs. Justin Sumter (7-2)

Lettvekt: Jonathan Pearce (8-3) vs. Jacob Rosales (11-4)