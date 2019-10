Kenneth Karlsen gir seg som daglig leder i Mjøndalen

Mjøndalens daglige leder takker for seg etter 13 år i klubben.

Mjøndalen bekrefter i en pressemelding at daglig leder Kenneth Karlsen gir seg i Eliteserie-klubben. Han har onsdag informert det sportslige apparatet og spillerne om sin beslutning.

- Dette var en særdeles vanskelig beslutning. Samtidig er jeg sikker på at den er rett. Det har vært helt utrolige 13 år med fantastiske folk i klubben. Nå er tiden inne for å gjøre litt andre ting i fremtiden, sier Karlsen til klubbens hjemmesider.

Den daglige lederen sier at det ikke ligger noe dramatikk bak avgjørelsen.

- Det er ingen dramatikk fra min side bak beslutningen om å gi meg. Jeg har rett og slett behov for å gjøre litt andre ting. Samtidig har vi så flinke folk i klubben nå, at jeg ikke er bekymret for fremtiden. Hva jeg skal bruke tiden min på fremover, finner jeg ut senere. Hovedfokuset nå er sesongavslutningen, som blir veldig spennende og viktig, sier Karlsen til Mjøndalens hjemmesider.

Trener Vegard Hansen har jobbet tett med Karlsen i klubben i mange år. Han synes det er vemodig at kollegaen snart takker for seg.

- Det er et voldsomt slag for oss, men noe vi er nødt til å takle. I dag er det sorg, vemod og litt frykt over at vi han gir seg, men vi må benytte anledningen til å tenke offensivt, sier Hansen til klubbens hjemmesider.

Hansen påpeker samtidig at Karlsens avgjørelse ikke påvirker hans ambisjoner for klubben og at han ikke har noen planer om å gi seg i klubben.

- Jeg tenker helt motsatt. Når Kenneth gir seg ønsker jeg å ta mer ansvar, noe som allerede er avklart med klubben. Nå må vi sørge for at overgangen blir så lite smertefull som mulig. Jeg er helt sikker på at vi klarer å løse dette på en bra måte. Så vil det komme inn en ny person som må komme med sine egne tanker og visjoner. Det kan gi oss en annen kompetanse og nye muligheter til å ta klubben fremover, men kanskje i et litt annet spor, sier Hansen.

Mjøndalen ligger på nedrykksplass med 22 poeng og seks kamper igjen å spille av Eliteserien. Ett poeng opp til sikker plass.

Klubbens neste kamp er mot Bodø/Glimt på Aspmyra 21.oktober.