Kenyaner satte ny verdensrekord i halvmaraton

Først trodde man at en ny drømmegrense var nådd, men seinere kom kontrabeskjeden.

Geoffrey Kamworor fra Kenya løp inn til ny verdensrekord da han vant København halvmaraton på tiden 58.01 søndag.

Kamworor forbedret dermed verdensrekorden med 17 sekunder.

Det ble først oppgitt at vinneren ble den første mannen til å løpe halvmaraton på under 58 minutter, men tiden ble oppjustert to sekunder etter målgang.

Kenyaneren stakk fra resten av feltet og løp alene den siste milen. Landsmann Benard Kipkorir Ngeno ble nummer to.

Den ferske verdensrekordholderen Kamworor har en imponerende merittliste som distanseløper.

Han har tre individuelle VM-gull i halvmaraton, og har vært raskest i store løp som New York Marathon. På bane kan han vise til VM-sølv på 10.000 meter fra 2015.

Norske Sondre Nordstad Moen løp inn til niendeplass i København. Han kom i mål på tiden 1.00.20, skriver Friidrettsforbundet.

I kvinneklassen var det Berhane Dibaba Adugna fra Etiopia som stakk av med seieren.

