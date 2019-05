KFUM-eventyret fortsatte mot tabelljumboen

Overraskelseslaget KFUM Oslo så ut til å ha rotet bort seieren, men kom tilbake og slo Tromsdalen 3-2 på bortebane i 1. divisjon fotball lørdag.

Tabelljumbo Tromsdalen så ut til å være på vei mot sesongens andre poeng da 0-2 ble til 2-2 i annen omgang, men KFUM Oslo hadde en siste spurt å by på.

Den nyopprykkede Oslo-klubben har slått meget godt fra seg så langt denne sesongen, og med lørdagens seier har overraskelseslaget kun Sandefjord og Aalesund foran seg på tabellen.

Olav Øby scoret sitt første mål for sesongen da han sendte tabelltreeren i ledelsen med høyrefoten etter et drøyt kvarters spill. Deretter kjempet Moses Mawa ballen over streken på bakerste stolpe og doblet ledelsen.

KFUM-ledelsen halvveis var fortjent og kunne også vært større, men etter pause snudde kampbildet. Seks minutter var spilt da Gabriel Andersen stanget inn reduseringen for Tromsdalen, og tre minutter deretter var det balanse i regnskapet. Håvard Lysvoll sto bak utligningen.

Da Tromsdalen så ut til å være på vei mot sesongens andre poeng, satte Moses Mawa inn sitt sjette mål for sesongen og sikret seieren for gjestene.

Tabelljumbo Tromsdalen blir dermed stående med sitt ene poeng. Fortsatt skiller det tre poeng opp til Notodden og Strømmen på plassene foran.

KFUM har på sin side henholdsvis to og seks poeng opp til Sandefjord og Aalesund. De to sistnevnte har samtidig en kamp til gode.

Ull/Kisa kunne kommet a poeng med KFUM med seier hjemme mot HamKam lørdag, men måtte nøye seg med 0-0 og ett poeng.

