Khabib Nurmagomedov mener Conor McGregor må fengsles

Khabib Nurmagomedov har lite til overs for sin irske rival.

Det er i et intervju med amerikanske TMZ at russiske Khabib Nurmagomedov fyrer løs mot Conor McGregor. Sistnevnte har på nytt havnet i fokus etter at overvåkningskameraer fanget opp McGregor, idet han slår til en eldre mann på en pub i Dublin 6.april i år.

McGregor skal ikke ha vært fornøyd med at en eldre mann takket nei til en gratis-runde med whiskey. TMZ melder at politiet i Dublin har saken under etterforskning.

Til TMZ legger Nurmagomedov lite imellom i sin karakteristikk av iren.

- Disse folkene, de må settes i fengsel. Jeg sa det, denne fyren har ingen klasse. Ingen respekt. Hva skjer i Irland? sier Nurmagomedov til TMZ.

Russeren forbereder seg i disse dager til UFC 242-stevnet i Abu Dhabi den 7.september, der han skal opp mot Dustin Poirier.

Nurmagomedov tok seg allikevel tid til å si sin mening om McGregor.

- Dette er veldig dårlig for sporten. Han gjør gode ting for sporten, men nå har han mistet det. Regjeringen må ta han, det er min mening etter å sett denne videoen. Jeg forstår ikke hvordan du kan slå til en eldre mann. Han eier ikke respekt, sier Nurmagomedov til TMZ.

De to UFC-rivalene møttes til fight i 2018. En kamp Nurmagomedov vant på submission i Las Vegas.

Den 30 år gamle russeren avslutter med en klar melding til McGregor.

- Han burde arresteres. Ett hundre prosent. I dag slår han til en gammel mann, hva kommer til å skje i morgen, sier Nurmagomedov til TMZ.