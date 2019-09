Khabib Nurmagomedov smadret Dustin Poirer og ble den ubestridte lettvektsmesteren i UFC

Hadde få problemer mot sin amerikanske motstander i Abu Dhabi.

Det ble en ny dominerende seier for Khabib Nurmagomedov under UFC 242 i Abu Dhabi. Den russiske mesteren dominerte Dustin Poirer i samtlige av de tre rundene da de to mesterne møttes.

Poirer var den midlertidige mesteren etter at han tok beltet fra Max Holloway, i påvente av kampen mot Nurmagomedov for å samle beltene. Etter å ha fanget Poirer i en «rare naked choke» måtte til slutt Poirer klappe ut.

Det betyr at Khabib Nurmagomedov nå er den ubestridte lettvektsmesteren i UFC.

- Uslåelig

- Ingen tvil om at han er planetens beste lettvektfigher. Hva er det som skal knekke koden her? Det liksom ingenting som kan stå i mot det der, sa Viasat-kommentator Ole Edvard Pedersen.

- Tror det er lenge til vi finner noen som kan stoppe ham. Han er rett og slett uslåelig. I hvert fall så langt, fortsatte Pedersen.

Det betyr at Nurmagomedov nå står med 28 seire på 28 kamper i sin profesjonelle karriere. For Poirer sin del er dette han sjette tap. Han står også med 25 seire i sin karriere.

Etter kampen var russeren meget takknemlig ovenfor sitt lag:

- Takk gud. Jeg vet ikke hvorfor jeg har så mye i mitt liv. I tillegg vil jeg takke faren min, som er her. Jeg har mine brødre her .. alt jeg har har jeg på grunn av mitt lag, sa Nurmagomedov etter kampen.

I den første runden var Nurmagomdov tidlig ute med å presse Poirer i gulvet, og kontrollerte sin amerikanske motstander. Han forsøkte ved flere anledninger å sette inn en «rare naked choke», men amerikaneren unnslapp det voldsomme presset fra den russiske brytemaskinen.

Rare naked choke

Poirer var mer offensiv tidlig i den andre runden, og rystet Nurmagomedov med et par slagserier. Men slik det gjerne er i Nurmagomedovs kamper så kjempet han seg tilbake og fikk til slutt kontrollert runden til gulvet.

Inne mot buret og på gulvet var det rått parti i favør Nurmagomedov, som også kunne smile bredest etter ti første ti minuttene av tittelkampen i lettvekt.

I den tredje runden skulle all tvil bli fjernet. For etter at Nurmagomedov dominerte Poirer så gikk kampen på ny til bakken. Der endte det til slutt med at russeren fikk låst inn en «rare naked choke», og Poirer måtte klappe ut.

Poirer var den midlertidige lettvektsmesteren etter at han slo Max Holloway for den tittelen. Den gang var det gitt at vinneren kom til å møte Khabib Nurmagomedov, som fortsatt var suspendert etter bråket som følge av Conor McGregor-kampen.

Nurmagomedov har holdt tittelen i lettvekt siden han slo Al Iaquinta i Madison Square Garden i april 2018.