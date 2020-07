Kicker: Sancho foretrekker Liverpool framfor Manchester United

Sagaen rundt juvelen til Borussia Dortmund fortsetter. Jan Åge Fjørtoft kaller det «et spill» mellom selgende og kjøpende klubb.

Sancho har i flere måneder blitt koblet kraftig til Manchester United, og Ole Gunnar Solskjær har virket å ligge i soleklar «pole position» for å sikre seg 20-åringen som i sin tid gikk til Dortmund fra ungdomsakademiet til Manchester City.

Så sent som tidligere denne uken meldte den tyske storavisen Bild at Manchester United også skal ha lagt inn et bud på 98 millioner euro for Sancho, men at dette skal ha blitt avslått av Borussia Dortmund.

Flere storklubber har naturlig nok blitt koblet til kantspilleren de siste månedene, men det er Manchester United som har vært storfavoritter i drakampen om Erling Braut Haalands lagkamerat.

Nå melder imidlertid Kicker, Tysklands ledende sportsmagasin, at Sancho heller foretrekker en overgang til Liverpool fremfor Manchester United, som følge av at han ser på tittelmuligheter som større på Merseyside.

Nyheten kommer som en ny vending i Sancho-sagaen, og setter ytterligere fyr på ryktene rundt fremtiden til den engelske landslagsspilleren som seiler opp det som det heteste overgangsobjektet i europeisk fotball.

REKKEKAMERATER: Sancho og Haaland bidro med svært mange målpoeng for Borussia Dortmund forrige sesong. Foto: Sascha Schuermann (AFP)

Fjørtoft: - Et spill

Viasport-ekspert Jan Åge Fjørtoft har svært god innsikt i tysk fotball. Han påpeker at vi nå er inne i en fase der samtlige involverte parter prøver å dreie historien dit de vil.

- Det som skjer nå, er det som alltid skjer når store overganger skal diskuteres. Vi snakker om summer som er langt over en milliard norske kroner, og da er det veldig mange rykter, og det er et spill fra både selgende og kjøpende klubb, sier han til Nettavisen.

Den tidligere Eintracht Frankfurt-stjernen forteller at partene nå lekker ulike historier til mediene, og at det siste nå er at Sancho ville foretrukket Liverpool framfor Manchester United.

- Det kan godt hende at det er noe Dortmund nå sier for å få prisen der de vil ha den. Nå er det på et ryktenivå, og det er litt annen tradisjon i Tyskland hvor klubbene prater mer med mediene «off record». Da må man prøve å sortere hva som er spill, og hva som er faktisk. Det er ikke lett, men det er der vi er nå, forteller Fjørtoft.

Det er imidlertid ikke første gang Borussia Dortmund sitter som selgende klubb med Europas kanskje heteste spiller i stallen. Tidligere har imidlertid både Pierre-Emerick Aubameyang og Ousmane Dembele nærmest streiket seg til en overgang bort fra den tyske storklubben.

Nå skal BVB ha et ønske om å få fremtiden til Sancho avklart før de drar på treningsleir til Sveits 10. august.

Også Fjørtoft tror det er kommet en avgjørelse enten den ene eller andre veien innen den tid.

- Samtidig er det et marked som er veldig merkelig. Manchester United har jo finansieringen, mens Liverpool har penger, men på det tidspunktet de ønsket Timo Werner var det ikke nok penger tilgjengelig akkurat da, forteller han og sikter til den tidligere Leipzig-spilleren som heller gikk til Chelsea.

EKSPERT: Viasports Jan Åge Fjørtoft har svært god innsikt i både Borussia Dortmund og tysk fotball generelt. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Vet ikke om de har finansieringen

Jürgen Klopp har imidlertid kvittet seg med både Adam Lallana og Dejan Lovren de siste dagene, mens også en spiller som Xherdan Shaqiri kobles bort fra klubben.

Det kan frigjøre kapital til eventuelt nye spillere for den ferske ligamesteren i England.

- Men jeg vet ikke om de har finansieringen (til å hente Sancho, red. anm). Akkurat nå er det en spillfase, og i morgen skal Dortmund-spillerne møtes igjen og det er kun det som vil være fokuset, forklarer Fjørtoft.

Det er imidlertid ikke første gang Liverpool blir koblet til Haalands lagkamerat. Så sent som i desember måtte Klopp svare på spørsmål om 20-åringen.

Den gang ville han ikke kommentere ryktene som koblet den tidligere Manchester City-spilleren til klubben.

- Nei. Han er en veldig god spiller, svarte Klopp med et smil den gangen.

Fjørtoft gjentar at det nå er vanskelig å vite hva som er strategi, spill eller fakta. Han påpeker at det er mange parter som ønsker å få fram sitt budskap, men er klar på at en overgang av Sanchos kaliber ikke er gjort på et blunk.

- Vi må huske at dette ikke bare er en overgang. Dette er en enorm økonomisk transaksjon. Dette er nesten et selskap som blir solgt når det er en spiller som blir solgt for over en milliard kroner, forteller han før han avslutter noe retorisk.

- Så kan man jo spørre seg selv: hvem er det som synes det er bra at det tilsynelatende er flere kjøpere i markedet?