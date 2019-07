Kieran Trippier solgt til Atlético Madrid

Backen skiller lag med Tottenham etter fire begivenhetsrike sesonger.

Englands landslagsback Kieran Trippier er solgt fra Tottenham til spanske Atlético Madrid.

28-åringen har satt navnetrekket sitt på en treårsavtale, bekrefter La Liga-storklubben.

Ifølge BBC ligger overgangssummen på rundt 20 millioner pund, omtrent 213 millioner kroner. I tillegg skal klubbene avtalt ha bonusutbetalinger etter hvert som Trippier når et visst antall kamper for de rød- og hvitstripete fra Madrid.

Storkjøp på rekke og rad



Høyrebacken blir den siste av en lang rekke spillertilvekster i Atlético Madrid denne sommeren.

Fra før har spillere som Héctor Herrera, Felipe Monteiro (begge fra Porto), João Félix (Benfica) og Marcos Llorente (Real Madrid) ankommet Wanda Metropolitano i løpet av de siste ukene.

Samtidig har også flere av Atético Madrid største stjerner forlatt klubben i dette overgangsvinduet. Antoine Griezmann (Barcelona), Diego Godín (Inter) og Rodri (Manchester City) er noen av navnene som har forlatt skuta til trenerprofilen Diego Simeone.

Etter fire år i Spurs fortsetter Trippiers karriere nå i Spania, der han skal spille under Simeones ledelse.

Under den tidliger Argentina-profilen er Atlétco Madrid blitt kjent for å slippe til lite baklengsmål. Kanskje viser Atleti ambisjoner om å være en større offensiv trussel med signeringen av en angrepsvillig backtype som Trippier.

Fikk aldri City-sjanse



Kieran Trippier er opprinnnelig fra Bury tilhørte Manchester Citys ungdomsavdeling i perioden 2007-2012, men spilte aldri offisielle kamper for de lyseblå.

Etter diverse utlånsperioder, fortsatte karrieren i Burnley fra 2012 og fram til Tottenham kjøpte han fri for en påstått prislapp på 3,5 millioner pund sommeren i 2015.

Der skjøt karrieren virkelig fart og Trippier spilte seg blant annet inn på Englands landslag i juni 2017.

Året etter spilte han fast for Gareth Southgates «Three Lions» da landslaget spilte seg helt til semifinale under VM-sluttspillet i Russland. I den kampen scoret Trippier i tillegg Englands mål da det ble 1-2-tap for Kroatia.

Totalt har 28-åringen spilt 16 landskamper for England.