Kilde ble smittet allerede etter første verdenscuprenn. Nå kommer sportssjefen med klar beskjed

Alpinlandslaget følger nøye med på smittesituasjonen i Europa.

Forrige sesongs verdenscupvinner Aleksander Aamodt Kilde (28) fikk seg en vekker da han forrige måned testet positivt for Covid-19.

Det skjedde etter at han hadde deltatt i sesongens første verdenscuprenn i Østerrike og senere var på et sponsoroppdrag i Sveits.

Nå har smittet økt i Europa siden Kilde ble smittet, men 28-åringen er innstilt på å gjennomføre verdenscupsesongen så fort han har kommet seg etter sykdomsavbrekket.

- Det er definitivt risikabelt, men jeg har veldig lyst til å konkurrere så lenge de setter helsen først. Hvis FIS og de som skal arrangere mener at det er trygt, så kommer jeg til å stille. Jeg har såpass tro på det, sier Kilde.

Han forteller til Nettavisen at han ser det kan bli en utfordring, men tror likevel at det skal gå an å arrangere verdenscuprenn utover vinteren i Mellom-Europa.

- Hvis alle steder setter sikkerheten først, så er det mulig, sier Kilde.

FRISKMELDT: Aleksander Aamodt Kilde ble onsdag friskmeldt etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

28-åringen er imidlertid tydelig på at det blir viktig at utøvere og arrangør tar situasjonen alvorlig.

- Nå har jeg vært gjennom en runde. Hvis alle skal gjennom den runden her, så er det litt synd. Jeg håper selvfølgelig at færrest mulig får det viruset her, for det er ikke gitt at vi som idrettsutøvere kommer oss helskinnet gjennom. Vi får krysse fingrene og håpe at de som arrangerer rennene gjør en god jobb. Det tror jeg på, forteller alpinisten.

Kilde er selv usikker på hvor og hvordan han ble smittet selv, men mistenker at det kan ha skjedd etter hjemreisen fra verdenscupåpningen i Sölden og sponsoroppdraget i Sveits.

Både han og sportssjef Claus Ryste er tydelig på at arrangøren i Sölden gjorde en god jobb med tanke på å forebygge smitte.

FØLGER MED: Claus Ryste, sportssjef for det norske alpinlandslaget, sier at de følger godt med på smittesituasjonen i Europa. Foto: Berit Roald (NTB)

Sportssjefen: - Kan ikke være med for enhver pris



Inntil videre har sportssjef Ryste derfor fortsatt tiltro til landslagets egen smitteprotokoll og Det internasjonale skiforbundets (FIS).

Han kommer imidlertid med en klar beskjed til Nettavisen.

- Vi kjører ikke renn for enhver pris.

Ryste har registrert den økende smitten i Europa og sier at de må vurdere situasjonen fremover med tanke på norsk deltakelse i verdenscuprennene fremover.

- Det må vurderes fortløpende når man ser hvordan det endrer seg i samfunnet når det kommer til smittetrykk. Vi må se på hvor vi skal reise, hvilke konsekvenser det får og hva slags risiko vi tar. Det er en vurdering vi må gjøre som forbund og som landslag. Jeg tenker at det må følges opp fortløpende, forklarer Ryste til Nettavisen.

- Vi kan ikke være med for enhver pris, men det er yrket til utøverne og vi prøver å legge til rette for dem. Samtidig må det være trygt for de som skal være med, forteller sportssjefen.

Han forklarer at han følte seg trygg under verdenscupåpningen i Sölden, men mener utfordringen når det kommer til å unngå smitte dukker opp når landslaget må flytte på seg.

Ryste er klar på at den sportslige ledelsen tar situasjonen på alvor.

- Vi må ta ansvar for smittespredning og ivareta de ansatte sånn at de ikke blir smittet. Det er en krevende situasjon. Vi må ta en vurdering fra dag til dag. Per dags dato har vi tillit til FIS. Vi synes også at vårt eget opplegg har fungert veldig bra, sier Ryste.

Forberedt på endringer

Dermed ligger det an til at det blir norsk deltakelse på verdenscuprennene som kommer i alpint fremover.

Konkurranse kommer i utgangspunktet på løpende bånd, men Ryste utelukker ikke at vi vil få se endringer som følge av smittesituasjonen i Europa.

Sportssjefen forklarer at situasjonen har endret seg ganske drastisk i forhold til da kalenderen ble satt opp i høst.

- Da var smittetrykket helt annerledes enn det vi ser i dag, sier Ryste.

Han forteller at de må forholde seg til de eventuelle endringene som kommer. Samtidig legger han ikke skjul på at det er en utfordring at det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til sesongen.

- Det er litt energitappende både for utøverne og oss rundt.

Sportssjefen forklarer imidlertid at alle prøver å fokusere på det de kan gjøre noe med og inntrykket hans er at utøverne er flinke til å gjøre nettopp det.

Neste verdenscuprenn i alpint blir i finske Levi 21. og 22. november. Der arrangeres det som vanlig renn for både kvinner og menn i slalåm.

Helgen etter blir det parallellslalåm i Lech/Zürs i Østerrike.