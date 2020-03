Søndagens avlysning i Kvitfjell er dårlige nyheter for Aleksander Aamodt Kilde i jakten på sammenlagtseieren i verdenscupen. Men han gir ikke opp kampen,

Det hører til sjeldenhetene at Kvitfjell-renn innstilles. Dette er kun tredje gang på 27 år at et verdenscuprenn blir avlyst i den gamle OL-bakken.

«Selvfølgelig» måtte det skje når Kilde kjemper om sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Den svei skikkelig, sier Kilde til NTB etter at den dårlige nyheten var et faktum.

27-åringen går glipp av verdifulle poeng. Kun 54 poeng skiller ned til franske Alexis Pinturault før sesongen avsluttes i Slovenia neste helg. Da står slalåm og storslalåm på programmet, noe som en klar fordel for teknikk-kjører Pinturault.

– Det blir tøft, men jeg har ikke gitt meg. Nå stiller jeg til start i Kranjska Gora i angrepsposisjon og skal prøve å vinne i storslalåm, sier Kilde som også bekrefter at han da også starter i slalåm.

– Jeg må det. Jeg kan ikke stå å se på at folk tar poeng. Jeg må prøve så godt jeg kan.

– Det viktigste er sikkerheten

Det er utøvernes sikkerhet som ble avgjørende for juryens avgjørelse om å avlyse. Regn, ujevne forhold i bakken og dårlig sikt gjorde at juryen ikke trengte lang tid til å bestemme seg, ettersom værutsiktene utover dagen var av det dystre slaget.

– Jeg skal ikke uttale meg så mye om det. Det er en avgjørelse som er tatt på bakgrunn av sikkerhet, sier Kilde om at han forstår avgjørelsen.

– Det (snø og regn) legger seg på brillene, man ser ikke så godt konturene i bakken, og i tillegg er snøen utenfor sporet er sørpete. Det viktigste er sikkerheten til utøverne, og det er bra de har fokus på det, svarer Kilde skuffet, men diplomatisk.

Tredjeplass

Avlysningen gjør at Kilde blir nummer tre i super-G-cupen, 29 poeng bak Mauro Caviezel fra Sveits. Sveitseren vant super-G-kula uten å ha vunnet et eneste super-G-renn denne sesongen.

Østerrikeren Vincent Kriechmayr ble nummer to, kun tre poeng bak Caviezel.

Kilde hadde super-G-trofeet i lomma helt til han kjørte ut forrige helg i Hinterstoder.

– Den utkjøringen kostet meg mye, men det er sånn som skjer. Jeg er uansett veldig fornøyd med hvordan sesongen er totalt.

Ettersom det ikke er flere super-G-renn denne sesongen var det premieseremoni i målområdet på Kvitfjell søndag. Der smilte en skuffet Kilde tappert mens Caviezel ble overlevert trofeet.

– Det kommer alltid fram et smil, vi har det ikke så ille, smiler Kilde.

