Kilde klar for feiring: – Enestående sesong som har gått over all forventning

Aleksander Aamodt Kilde forstår at resten av sesongen avlyses. Han er stolt over stabiliteten som sørget for verdenscuptriumf sammenlagt i alpint.

– Det har vært en enestående sesong for meg. Den har gått over all forventning. Det er helt surrealistisk. Jeg har vist hva jeg er god for og levert jevne resultater, noe som har vært overraskende for min del. Helt fantastisk enestående.

Det sier Kilde entusiastisk til NTB på det klassiske spørsmålet «hva føler du nå?".

Han har akkurat vunnet verdenscupen sammenlagt etter at de siste rennene er avlyst grunnet koronaviruset. Kilde har full forståelse for at det ikke kjøres mer denne sesongen.

– Sånn som situasjonen er nå, er det forståelig. Folk og helse er det viktigste, og idretten blir satt på vent. Liv står jo på spill. Jeg kjenner jo litt på det når verdenscupen blir avgjort på denne måten her, men likevel er jeg glad for avgjørelsen FIS har tatt. Nå må vi stå sammen for å bedre denne situasjonen.

– Det er synd at vi ikke får kjempet oss helt til slutten foran massevis av tilskuere. Det hadde vært gøy, men avgjørelsen som er tatt er riktig. Men jeg kan likevel unne meg å være utrolig stolt. Å vise den stabiliteten ved å vinne totalcupen er helt rått.

Takker Svindal og Jansrud

Han retter en takk til teamet og lagkameratene sine og spesielt til Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud.

– Det er så mange jeg vil takke, spesielt teamet mitt og lagkompisene mine. Uten dem hadde det vært helt umulig. Også må jeg få takke Aksel og Kjetil, som har vært læremesterne mine i fem-seks år. Å sitte igjen med «kula» nå … Det har vært en stor drøm i alle år, sier Kilde rørt.

– Hva er du mest fornøyd med denne sesongen?

– Det er de jevne resultatene jeg har levert i de forskjellige disiplinene. I tillegg har jeg klart å legge press og resultater til side og bare levere. Det har vært en ny situasjon for meg. Det er ikke et enkeltrenn som jeg husker, men jevnheten. Tenk at jeg sitter her nå med den store kula. Det kommer til å ta tid til å forstå dette.

Skal feires

Og han forsikrer at det skal feires, selv om det akkurat nå ikke står i hovedfokus.

– Å ja, ja, det skal feires, det er helt sikkert. Nå er det viktig at vi får situasjonen med korona på plass og at alle holder seg friske, det er det viktigste. Men denne kula skal ikke gå ufeiret, om man kan si det sånn. Den skal definitivt feires, med familie, venner, laget og sponsorer.

