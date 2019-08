Kilde til Nettavisen: - Ola Kamara signerer for DC United

Eventyret i Kina er over for den norske landslagsspissen.

Ola Kamaras tid i den kinesiske klubben Shenzhen er over. Ifølge det Nettavisen får opplyst så er nordmannen på vei tilbake til USA, der han om kort tid vil signere for DC United.

Ifølge Nettavisens informasjon vil den amerikanske hovedstadsklubben betale 2.5 millioner amerikanske dollar (rundt 22 millioner kroner) for angriperen, som så vil sette sin signatur på en kontrakt som strekker seg over de neste tre og et halvt årene.

Washington Post var de første som omtalte saken i Statene, mens VG også har omtalt Kamaras overgang til DC United.

Overgangssummen på 2.5 millioner dollar er den nest dyreste i klubbens historie. Tidligere brukte DC United 3 millioner dollar da de hentet Paulo Arriola fra Xolos de Tijuana i México.

Etter det Nettavisen får opplyst er det kun den medisinske sjekken, samt den faktiske signeringen av kontrakten som gjenstår før Ola Kamara blir lagkamerat med blant andre Wayne Rooney.

Manchester United-legenden signerte, som kjent, for den amerikanske storklubben sommeren 2018 etter opphold i Everton. Rooney har på kort tid blitt en av ligaen (MLS) sine virkelig store stjerner, og var valgt ut til å spille i All-Star-kampen.

Der tapte MLS sine stjerner 3-0 mot Atlético Madrid. Rooney delte banen med profiler som Carlos Vela, Bastian Schweinsteiger og tidligere Kamara-lagkamerat Zlatan Ibrahimovic.

Ola Kamara startet sin MLS-karriere med Columbus Crew, der han var omtalt som en av ligaens aller giftigste angripere. Deretter gikk veien videre til LA Galaxy, der han ble hentet inn for å skape en stjerneduo med Ibrahimovic.

Etter kort tid i den solfylte byen, gikk ferden videre til Kina og Shenzhen. Etter seks kamper og ingen mål, kom nyheten om at klubben hadde satt ham ned på reservelaget.

Kamara har også vært en viktig brikke på det norske landslaget under Lars Lagerbäck. Der har han registrert syv scoringer på 17 kamper.

MLS ligger i skrivende stund på tredjeplass i Eastern Conference av MLS, der syv av de beste lagene fra Eastern og Western Conference går videre til playoffs.