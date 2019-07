Kilde til Nettavisen: - Vålerenga forhandler om avtale for Cory Burke

Jamaicaneren kan bli nestemann inn på Valle Hovin.

Etter det Nettavisen kan erfare, jobber Vålerenga med å sikre seg spissen Cory Burke. 27-åringen spiller til daglig for Philadelphia Union i den amerikanske toppdivisjonen Major League Soccer (MLS).

Klubbene skal være i diskusjoner rundt et lån frem til sesongslutt for den jamaicanske spissen. Etter det Nettavisen forstår skal det ikke foreligge noen form for kjøpsopsjon i avtalen som diskuteres mellom Vålerenga og Philadelphia.

Spissen skal ha hatt problemer med visumet i USA, og Union-trener Jim Curtin bekreftet nylig til ProSoccerUSA at klubben ønsker å lån ut Burke slik at han vedlikeholder kampformen.

Problemene rundt visumet til Burke ble rapportert så tidlig som i mai, og ser ut til å ha til gode å bli fikset. Dette skal også ha gjory at Burke måtte stå over sommerens Gold Cup-turnering, som ble avholdt i USA.

Til MLS' offisielle hjemmesider bekreftet Union-direktør, Ernst Tanner, at Burke var tilbake i Jamaica for å få orden på visumet sitt. Dette har latt vente på seg, og etter Nettavisens informasjon så er det dermed sannsynlig at Intility Arena blir neste stoppested mens prosessen pågår.

Skulle overgangen for Burke gå i orden, så vil han bli den tredje jamaicaneren til å spille for Vålerenga. Tidligere har Luton Shelton og Deshorn Brown vært innom klubben.

En overgang for Burke vil også bety den første signeringen inn på Valle Hovin denne sommeren. Tidligere har Vålerenga solgt stjernespilleren Chidera Ejuke til nederlandske Heerenveen.

Angriperen har tidligere spilt i Rivoli United i hjemlandet Jamaica, før han fikk sin første sjanse i USA med Bethlehem Steel, som spiller på andre nivå i USA. De har en samarbeidsavtale med Philadelphia, som er klubben Burke har spilt i siden 2018.

Burke var med i Jamaica-troppen som tok sølv i Gold Cup så sent som i 2017, og har fått totalt 16 landskamper for «The Reagge Boyz». På de kampene har han notert seks nettkjenninger.

PS: Vålerenga har ikke ønsket å kommentere saken overfor Nettavisen.