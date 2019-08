Kilde til Nettavisen: Vålerenga har fått akseptert bud på Ousmane Camara

Vålerenga har fått akseptert bud på Ejuke-erstatter.

Etter det Nettavisen kan erfare har Vålerenga fått akseptert et bud på den 20 år gamle angrepspilleren Ousmane Camara. Mannen fra Guinea spiller til daglig for AFC Eskilstuna Allsvenskan.

Camara har spilt 15 kamper for den svenske klubben denne sesongen. Han har notert seg for to scoringer og én assist og anses som en spiller med stort tempo.

Vålerenga skal ha fått et bud på spilleren akseptert og det skal nå være opp til spilleren om han vil gjennomføre en overgang til Oslo-klubben, det får Nettavisen bekreftet.

NÆRE VÅLERENGA: Ousmane Camara skal vurdere en overgang til Vålerenga etter at Oslo-klubben har fått et bud akseptert. Foto: AFC Eskilstuna

Etter at Vålerenga solgte Chidera Ejuke til Heerenveen tidligere i sommer, har klubben jaktet en erstatter som innehar lignende kvaliteter som den lekne nigerianeren. Etter det Nettavisen forstår er det interesse fra flere klubber i Europa for Camara, mer konkret fra belgiske og franske klubber.

Svenske Fotbollskanalen har tidligere meldt om interessen fra Vålerenga for spilleren. Nå skal den svenske klubben altså ha akseptert et bud på spilleren fra Ronny Deila og Vålerenga.

Nettavisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Vålerenga