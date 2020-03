Kilde tok grep. Nå kan han vinne «den største kula»

Aleksander Aamodt Kilde har tatt to viktige grep som gjør at han igjen stortrives i bakken og kjemper om sammenlagtseieren i verdenscupen.

I fjor på denne tiden sto Kilde i målområdet i Kvitfjell og hang med hodet. Han forsto ikke helt hvorfor han ikke fikk de resultatene han var på utkikk etter, og i de gamle OL-bakkene var han langt unna pallen.

I år er situasjonen en helt annen. 2.-plassen i Kvitfjell var hans sjette denne sesongen, og han er i aller høyeste grad med og kjemper om sammenlagtseieren i verdenscupen.

Nå ønsker alle en bit av 27-åringen og det svares villig vekk på både norsk, tysk og engelsk.

– Jeg vet ikke hvor mye mer gøy man kan ha det enn det jeg har det nå. At jeg kjemper om sammenlagtseieren i totalcupen er helt ubegripelig, egentlig. Det har vært en stor drøm for meg å vinne den, så lenge jeg kan huske, sier Kilde til NTB.

– Ren flyt

Det er i hovedsak to grep fartsspesialisten har tatt som gjør at han er tilbake på toppen av resultatlistene: Han har satset mer på storslalåm og han har byttet skimerke.

I storslalåm har Kilde så langt denne sesongen tatt 225 poeng. Uten de hadde han vært i trøbbel i kampen om den største kula. På de fem siste rennene har det blitt én fjerdeplass, én femteplass og tre sjetteplasser.

– Det er kanskje den mest stabile disiplinen jeg har etter Beaver Creek (i desember), sier Kilde.

Etter at super-G-rennet i Kvitfjell og verdenscupavslutningen i Cortina ble avlyst, skal regnskapet gjøres opp i Slovenia til helgen. I Kranjska Gora må Kilde fortsette å levere varene i storslalåm. Trolig også i slalåm. Han stiller til start i begge.

– Jeg har egentlig alltid hatt fokus på storslalåm, men nå er det ren flyt. Jeg føler ikke at jeg må legge så mye innsats i det, og da stiller jeg til start med følelse om at det jeg gjør er bra nok.

Bil og ratt

Grep nummer to var å bytte skimerke. For mange alpinister tar det gjerne litt tid før de venner seg til det nye utstyret og ser resultater. For Kilde kom svarene umiddelbart.

– Min kjøreteknikk er helt avhengig av utstyr som reagerer når jeg vil at det skal reagere. Det som var utfordrende med Head var at alt tok lengre tid, slik at jeg bommet med timingen på svingen. Bommer jeg på timingen, så klarer jeg ikke å kontrollere farten, sier Kilde.

Veldig enkelt forklart kan man sammenligne det med bilkjøring, at bilen reagerer med en gang man drar i rattet.

– En drøm

For Kilde var det en strek i regningen at super-G-rennet på Kvitfjell ble avlyst. I jakten på sammenlagtseieren forsvant det en del viktige poeng der. Før rennene i Kranjska Gora ligger Kilde 54 poeng foran Alexis Pinturault. Henrik Kristoffersen, som ikke kjørte i Kvitfjell, har også en liten mulighet. Han ligger 161 poeng bak.

– Jeg føler meg rolig, samtidig som jeg er spent. For det er en drøm jeg har hatt i alle år, å ta hjem den store kula, sier Kilde om helgen som venter.

Selv ser han på seg selv som en outsider, og insisterer på at han er fornøyd med sesongen uansett hvordan det går.

– Men selvfølgelig … litt skuffet kommer jeg til å bli om det kun skiller ett poeng fra å vinne. Da kommer jeg til å kjenne på det.

