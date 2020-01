Kilder til Nettavisen: - Vålerenga har tatt kontakt med Tor Ole Skullerud

Hovedstadsklubben er på jakt etter erstatteren for Ronny Deila.

Det ble nylig klart at Vålerenga må ut på trenerjakt etter at Ronny Deila ble klar for MLS-klubben New York City FC. Dette kom kun uker etter at Deila hadde signert ny avtale med Vålerenga.

Nettavisen har opplysninger om at Vålerenga har startet prosessen med å finne ny trener, og skal nylig ha kontaktet Tor Ole Skullerud rundt hans tilgjengelighet.

Flere navn har vært nevnt i forbindelse med den ledige jobben. Lars Bohinen i Aalesund, Jørgen Isnes i KFUM Oslo og svenske Mikael Stahre, som for tiden står uten jobb, er blant navnene som har kommet opp hyppigst.

Nettavisen har vært i kontakt med Tor Ole Skullerud som selv ikke ønsker å kommentere påstandene.

Kandidat

Ifølge Nettavisens opplysninger skal det foreløpig ikke handle om et tilbud, men at Skullerud er en av kandidatene Vålerenga har ønsket å snakke med i ansettelsesprosessen.

- Som nevnt i pressemeldingen ved Deilas avgang kommer vi ikke til å kommentere spørsmål knyttet til ny hovedtrener før denne blir presentert, skriver sportssjef i Vålerenga, Jørgen Ingebrigtsen, til Nettavisen på SMS.

Heller ikke daglig leder, Erik Espeseth, ønsker å kommentere:

- Vi bidrar aldri til spekulasjoner knyttet til spillerlogistikk eller trenerspørsmål, skriver Espeseth på SMS.

Nettavisen har forsøkt å kontakte styreleder Thomas Baardseng fredag. Han har ikke besvart våre henvendelser.

49-åringen fra Kongsvinger er en gammel kjenning på Valle, da han var hovedtrener under manager Martin Andresen i Vålerenga mellom 2008 og 2009. Den gangen var han med å vinne cupgull, hvilket er Vålerengas siste tittel.

PS: Nettavisen er på plass med både studio og direkteoverføring fra Vålerengas trening mandag 13. januar.

Det gikk hett for seg ved flere anledninger på Intility Arena i år. Dette fra da Brann-supporterne kastet bluss på banen.

Skullerud forlot jobben på Valle i midten av 2009, etter at klubben hadde gått på syv strake tap. Siden kan Skullerud vise til flere suksessfulle opphold som hovedtrener.

Som hovedtrener på det norske U21-landslaget var han med å vinne bronse i EM i Israel i 2013, etter å blant annet ha slått England 3-1 i gruppespillet. Den gangen hadde han landslagsprofiler som Joshua King, Omar Elabdellaoui og Stefan Johansen i troppen.

LES OGSÅ: Iversen om den ledige trenerjobben i Vålerenga: - Veldig interessert

Suksess

Etter sin tid på det norske landslaget tok han over etter Ole Gunnar Solskjær i Molde i 2014, da kristiansunderen fikk manager-jobben i Cardiff. Det førte med seg stor suksess.

I sin debutsesong vant nemlig Skullerud både Eliteserien og cupen med laget fra «Rosenes By». Halvveis inn i sesong nummer to, så fikk Skullerud beskjed om å gå, etter 25 poeng på 17 seriekamper.

Skullerud står i skrivende stund uten en trenerjobb. Den siste jobben han har hatt så langt i sin karriere er et opphold i Strømsgodset mellom 2016 og 2018. Han valgte å trekke seg sommeren 2018 da klubben lå som nummer tolv etter tolv serierunder.

I løpet av sin meritterte karriere kan Skullerud også vise til å ha vunnet Kniksenprisen for årets trener i 2014, da han ledet Molde til den ovennevnte dobbelen.

Den siste tiden har Skullerud vært å se på Eurosport sine sendinger for Eliteserien, der han både har vært ekspertkommentator, og studioekspert rundt norsk den norske toppdivisjonen.