Killi må opereres i kneet – hele sesongen kan ryke

Friski-stjernen Johanne Killi (23) kan miste resten av sesongen etter at en arrangørtabbe gjorde at hun skadet seg i Østerrike tidligere i måneden.

Killi skal opereres i kneet torsdag, skriver NRK. En vridning i det venstre kneet gjorde at det indre leddbåndet røk.

Episoden skjedde under oppvarming til big air-finalen i østerrikske Kreischberg 8. januar. Killi forteller selv at det var en arrangørglipp som gjorde at hun skadet seg.

En funksjonær hadde forvillet seg inn på området der Killi skulle lande, og hun måtte skrense og bremse opp raskt på den blanke isen for å unngå en kollisjon. Det gjorde at hun vred kneet.

– Det er utrolig kjipt. Jeg hadde jo ikke trynet på trikset mitt eller noe, sier Killi.

Hun går sannsynligvis glipp av resten av skisesongen.

