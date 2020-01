Killi mister X-Games etter fall

Johanne Killi mister X-Games etter at hun falt under en trening i Aspen. Det er ingen brudd, men hun har en forslått nedre rygg.

– Dette betyr at X-Games i Aspen er over for meg før det har begynt. Det er veldig kjipt å miste X Games siden jeg har sett veldig fram mot det, sier Killi.

X-Games arrangeres i amerikanske Aspen fra torsdag til søndag. Det går nå uten Killi. I fjor tok hun sølv i big air og nummer fire i slopestyle.

22-åringen fra Dombås har vært på sjekk ved sykehuset i Aspen, og hun har fått beskjed om at hun må ta tiden til hjelp.

– Jeg falt på en rail i mitt siste treningsrun i slopestyle-coursen etter at jeg skulle prøve et nytt railrun. Det endte med at jeg landet og slo ryggen hardt inn i slutten av railen, og deretter fikk en halv backflip ut i landingen. Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil da før det er helt bra igjen, sier Killi.

Hun ble nummer to i verdenscuprennet i Seiser Alm forrige helg. Hun vant big air-konkurransen i friski i Beijing like før jul.

