Kinas landslag i fotball må reise langt for å spille «hjemmekamper»

I kampen for å komme seg til Tokyo-OL må Kinas kvinnelandslag i fotball reise helt Sydney for å spille «hjemmekamp» i kvalifiseringen. Årsaken er frykt for koronaviruset, og fredag så arrangøren av Tokyo-lekene seg nødt til å rykke ut med en forsikring om at forberedelsene går etter planen. Foto: Jae C. Hong, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)