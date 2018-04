Kinesisk klubb: – Iniesta-overgang er bare et rykte

Barcelona-spiller Andres Iniestas påståtte overgang til kinesiske Chongqing Lifan er bare et rykte, sier den kinesiske klubbens trener.

33 år gamle Iniesta har vært satt i forbindelse med kinesiske Chongqing Dangdai Lifan den siste tiden. En representant for klubbens hovedsponsor sa nylig til nyhetsbyrået Xinhua at han er «sikker» på at klubben vil sikre seg Iniesta.

For litt over en måned siden varslet i tillegg den spanske veteranen at han vurderte tilbud fra Kina og lovet å ta en avgjørelse innen utgangen av april. Nå skriver spanske medier at midtbanespilleren er nær en overgang til Chinese Super League (CSL), med Chongqing som den mest sannsynlige klubben.

Klubbens trener Paulo Bento, som ledet Portugal i forrige VM, sier imidlertid at dette kun er et rykte, og at rykter er vanskelig å kommentere.

– Men jeg tror ikke noen fans eller trenere i verden ikke ville likt å ha en spiller som Iniesta, sa Bento onsdag ifølge kinesiske medier.

Iniesta, som har vært en sentral brikke både på Barcelona og det spanske landslaget i mange år, ser ut til å forlate barndomsklubben etter denne sesongen.

Søndag vant han den spanske cupen, Copa del Ray. 33-åringen var blank i øynene da han gikk av banen til stående applaus rett før slutt i finalekampen der han selv scoret det fjerde målet i 5-0-seieren mot Sevilla.

– I uken som kommer offentliggjør jeg min beslutning om framtiden, men dager som denne vil alltid leve i minnet, sa 33-åringen.

(©NTB)

Mest sett siste uken