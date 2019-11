King: – Vil gjerne ha Haaland som fast spissmakker

Joshua King gleder seg til å spille sammen med Erling Braut Haaland på topp mot Færøyene fredag og sier han har tro på at de vil bli et godt spisspar for Norge.

– Det er bare å applaudere det Erling har prestert i år, og jeg håper han fortsetter slik. Han er en gutt som har beina plantet på jorda. Han er full av selvtillit, men på en riktig måte. Det er gøy å spille med gode fotballspillere, og etter som han blir eldre og mer rutinert vil han bli en veldig viktig spiller for Norge, sier King.

– Det ville være gøy å danne et fast spisspar med ham.

De spilte en snau time sammen mot Malta i Haalands landslagsdebut i september, men King medgir at han fortsatt ikke kan uttale seg så mye om den 19-årige spisskometens kvaliteter.

– For å være helt ærlig har jeg ikke sett kampene hans. Jeg har fulgt med på livescore og har spilt en landskamp sammen med ham. Det blir feil å kommentere kvalitetene hans ut over det, men ut fra statistikken ser det ut som han kan gå inn i hvilket som helst lag. Han har levert så langt, og jeg har stor tro på at han vil gjøre det også i sin neste klubb.

Bedre og bedre

King ble drillet sammen med Haaland under onsdagens landslagstrening, men vil ikke si for mye om kjemien mellom de to.

– Treningene på landslaget er veldig mye taktikk, og det er vanskelig å se hvor god en spiller er når det er så mye taktikk. Selvfølgelig er han en klassespiller, men han er fortsatt veldig ung. Han kommer til å bli bedre og bedre, og det er gøy for ham, familien hans og landslagets framtid, sier King.

– Om vi spiller sammen fredag, som jeg regner med, så blir det gøy. Og jo mer vi spiller sammen, desto bedre lærer vi å kjenne hverandre.

For sin egen del er King mellomfornøyd med sesongen så langt. Han har spilt samtlige seriekamper for 9.-plasserte Bournemouth og står med tre mål på 12 kamper.

På topp

– Jeg har spilt tre kamper på topp og kant i resten. Ut fra det og måten vi spiller på synes jeg ikke det har gått spesielt ille. Nå har jeg spilt spiss i de to siste kampene, og jeg scoret i den ene. Det ser ut som jeg kommer til å fortsette på topp framover også, sier han.

– Jeg er lagspiller og gjør det jeg blir bedt om. Jeg funker som tier, høyre kant og venstre kant, men jeg har selvfølgelig lyst til å spille spiss.

Han ble matchvinner mot Manchester United med et vakkert mål, men er skuffet over at det ble bortetap mot Newcastle i helgen.

– Vi skulle slått dem, men det er typisk oss å spille bra mot et godt lag og falle i prestasjonene uka etter. Jeg er ikke veldig fornøyd med sesongen så langt, men heller ikke sur.

Vinnermålet mot Manchester United var hans 45. scoring i Premier League.

– Det var en fin scoring. Jeg har sett den om igjen et par ganger og synes det var bra utført, sier King, som har bare Ole Gunnar Solskjær (91) foran seg på lista over norske PL-målscorere.

(©NTB)