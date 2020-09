King aktuell for City-møte

Joshua King har ikke spilt for Bournemouth siden juli og er trolig på vei bort. Manageren hans håper likevel å kunne bruke spissen i ligacupen torsdag.

Da skal Bournemouth ut i en særdeles vrien bortekamp mot tittelforsvarer Manchester City. King har ikke spilt for laget denne sesongen, men det har samtidig vært lite konkret nytt rundt klubbframtiden hans de siste ukene.

Til lokalavisen Bournemouth Daily Echo sier manager Jason Tindall at King er tilbake i trening, og at han er aktuell for troppen mot City.

– Jeg håper å ha ham i troppen i morgen kveld. Men det er et tilfelle som vi skal vurdere igjen i dag, se hvordan han gjør det på treningen. Jeg tar avgjørelsen etter treningen, sier Tindall.

King var tidligere i måneden involvert i Norges nasjonsligakamper mot Østerrike og Nord-Irland. Han har ikke lagt skjul på at han ønsker seg til en større klubb etter at Bournemouth rykket ned fra Premier League, men enn så lenge er han fortsatt Bournemouth-spiller.

Overgangsvinduet i europeisk fotball stenger 5. oktober.

(©NTB)