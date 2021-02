King debuterte i Everton-seier

Joshua King fikk sine første minutter for Everton på tampen av 2-1-seieren borte mot Leeds.

Den norske landslagsspissen slapp til i det 87. minutt på Elland Road. Da erstattet han Alex Iwobi. King rakk ikke å markere seg for sin nye Premier League-klubb under to dager etter overgangen fra Bournemouth.

Everton tok ledelsen etter knapt ti minutters spill. Lucas Digne ble spilt gjennom på kanten og fant Sigurdsson overraskende enkelt. Dermed sto det 1-0 til Everton etter meget kritikkverdig forsvarsspill av stopperne til Leeds.

Ti minutter senere viste Ezgjan Alioski seg fram da ha banket til og traff stolpen. Utover i omgangen hadde Everton flere muligheter til å doble ledelsen, og like før pause skulle Dominic Calvert-Lewin vise seg som den goalgetteren han er.

Ben Godfrey stusset ballen videre etter et hjørnespark, og på bakerste stolpe ventet Calvert-Lewin. Dermed sto det 0-2 på lystavla.

Tidlig i 2. omgang skulle Everton-forsvaret vise slett spill da Raphinha satte inn 1-2. Leeds presset på videre og skapte flere store muligheter, men svenske Robert Olsen vartet opp med flere gode redninger i fraværet til førstekeeper Jordan Pickford.

Det bli til slutt en kamp til døra for Everton, men gjestene klarte å holde unna.

(©NTB)

Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer