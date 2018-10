King-dobbel i Bournemouths storseier

Joshua King scoret to mål da Bournemouth slo Watford 4-0 borte lørdag. Alexander Sørloth kom inn mot slutten da Crystal Palace tapte hjemme mot Wolverhampton.

Joshua King var sterkt delaktig i Bournemouths knusende bortetriumf på Vicarage Road. Watford måtte spille store deler av kampen med én mann mindre, og fikk det tungt mot et lekent Bournemouth.

King noterte seg for sitt tredje og fjerde ligamål for sesongen før pause. Først var han arkitekten bak gjestenes første scoring. Etter et drøyt kvarter satte King fart på venstre og la inn et strøkent innlegg foran Watford-målet. Callum Wilson klarte på mirakuløst vis å treffe keeperen, men returen satte David Brooks sikkert i mål.

Etter halvtimen ble hjemmelaget redusert til ti mann da Christian Kabasele taklet King inne i boksen. Dommer John Moss pekte på straffemerket, og King doblet iskaldt Bournemouths ledelse fra krittmerket.

Minuttet før pause satte King pannebrasken til på et innlegg fra Wilson. Dermed sto det 0-3 på lystavla.

Vondt ble til verre for Watford to minutter etter hvilen. Wilson utnyttet en feil hos Watford-keeper Ben Foster og økte til 4-0 for Bournemouth. Det ble også sluttresultatet.

Neste runde tar Bournemouth imot Southampton hjemme, mens Watford tar imot Wolverhampton.

Sørloth benket

Alexander Sørloth fikk spille de siste åtte minuttene for Crystal Palace hjemme mot Wolverhampton. Bortelaget tok ledelsen ved Matt Doherty etter 56 minutters spill på Selhurst Park.

Doherty dro seg inn i banen før han kombinerte med Raúl Jiménez. Forsvarsspilleren klinket til fra skrått hold, og kula fant veien forbi Wayne Hennessey i Palace-målet.

Dohertys mål ble kampens eneste, og dermed fortsetter det nyopprykkede laget å imponere i Premier League. Wolverhampton har 15 poeng etter åtte kamper, og det holder til en sjuendeplass.

Røde Morgan

På Turf Moor tok Burnley ledelsen da Sam Vokes scoret med hodet mot Huddersfield etter 20 minutters spill. Jóhann Berg Gudmundsson sendte et perfekt innlegg inn i boksen, og ingen Huddersfield-forsvarere kunne matche Vokes i lufta.

Christopher Schindler utlignet etter 66 minutters spill og fastsatte sluttresultatet til 1-1.

Borte mot Leicester sørget Richarlison for 1-0 til Everton allerede etter sju minutter. Ricardo Pereira utlignet etter en vanvittig enkeltmannsprestasjon fem minutter før pause.

20 minutter før full til fikk Wes Morgan se det røde kortet, og Leicester måtte avslutte med en mann mindre på banen. Det utnyttet Everton, som vant 2-1 etter en suser fra Gylfi Sigurdsson.

