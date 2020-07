King en tåspiss unna mål i tap mot City – viktig seier for Mourinhos Spurs

Joshua King fikk ballen i mål til ingen nytte, for nordmannens scoring ble annullert og Manchester City vant til slutt 2-1 over Bournemouth.

Det var ventet veldig tøff motstand da Joshua King fikk sjansen fra start i bortekampen mot Manchester City og selv om nordmannen nesten fikk et mål da en VAR-sjekk konstaterte at tåneglen hans var offside, ble det til slutt for tøft mot Pep Guardiolas menn.

Det var mye takket være David Silva, som avslutter en lang og innholdsrik Manchester City-karriere når sesongen er over.

Han ga City ledelsen på et vakkert frispark via tverrligger og inn allerede etter seks minutter, før Bournemouth var nær ved å utligne på samme måte da et knallhardt frispark i hjørnet ble hindret på mesterlig vis av City-målvakt Ederson.

City doblet etter pause da Gabriel Jesus forserte inn i feltet og scoret etter pasning fra Silva, før King satte ballen i mål en time ut i kampen. Den norske spissen ble avblåst for det som så ut som en soleklar offside, men videodømming viste at han kun var millimeter fra å være onside.

Rett før slutt ble det litt spenning i kampen da innbytterne Callum Wilson og David Brooks kombinerte fint og sistnevnte kunne sette inn en redusering. Men City sikret inn 2-1 og tre nye poeng.

Kane og Son sikret seier

Tottenham som trengte seier for å ha teoretisk mulighet til mesterligaspill neste sesong fikk kjørt seg fra start mot Newcastle, men skulle likevel ta ledelsen etter en snau halvtime.

Son Heung-min fikk ballen like utenfor boksen og klarte å snike ballen inn i nærmeste hjørne. Matt Ritchie som hadde nok gode muligheter i starten av matchen skulle revansjere seg ti minutter ut i 2. omgang da han klinte ballen i mål

Knappe fire minutter etter scoringen til Ritchie, var Kane på rett plass da han headet inn 2-1 fra kort hold. Det var 26-åringens mål nummer 200 i klubbsammenheng. Mål nummer 201 kom like før slutt og sørget for 3-1 til Spurs.

Det sikret tre viktige poeng i kampen om plass i mesterliga og europaliga. Veien til topp fire kan derimot bli tøff. Wolverhampton rotet bort en 1-0-ledelse mot Burnley Raúl Jiménez scoret et kvarter før slutt, men hjemmelage slo tilbake på overtid da Chris Wood utlignet på straffe.

Wolves er oppe på 56 poeng og har fortsatt heng på 4.-plassen. Spurs er poenget bak ulvene, men fått en luke ned til Burnley i kampen om europaligaplass.

