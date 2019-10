King fikk spørsmål om han og Ødegaard er gode nok for Spanias landslag: - Vi hadde nok ikke gjort oss bort

Johsua King tror både Martin Ødegaard og han selv kunne klart seg bra på lag med spanske superstjerner.

ULLEVAAL STADION / AKERSGATA (Nettavisen): Lørdag møter det norske landslaget Spania til viktig EM-kvalifiseringskamp på Ullevaal stadion. Fredag var det pressekonferanse før kampen med Lars Lagerbäck, Martin Ødegaard og Joshua King.

I forkant av kampen har det vært stor interesse fra både norsk og spank presse rundt Martin Ødegaard. Nordmannen ble nylig kåret til månedens spiller i spanske La Liga.

Det var derfor stort oppbud av spanske journalister på fredagens pressemøte.

MØTTE PRESSEN: Joshua King og Martin Ødegaard. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Det blir en spesiell kamp for min del siden jeg møter lagkamerater, tidligere lagkamerater og andre spillere jeg kjenner fra ligaen, sa Ødegaard på pressekonferansen.

Gode nok for Spania?



King og Ødegaard ble blant annet spurt om 4-4-1-1-formasjonen som Norge brukte mot Sverige, kontra den 4-4-2-formasjonen som Norge normalt har brukt.

- Jeg synes at vi viste mot Sverige at vi behersker to formasjoner. Det gjør oss mer uforutsigbare. Jeg tror ikke formasjonen har så mye å si. Vi har to gode måter å spille på, og vi får se i morgen hvordan det fungerer. Dette er fullt mulig uansett hvilke elleve spillere vi stiller med, sa Ødegaard.

En av de norske journalistene ville vite om King og Ødegaard, to av de største norske stjernene, er gode nok til å spille for det spanske landslaget.

King virket litt satt ut av akkurat det spørsmålet.

- Jeg vet ikke helt hva jeg skal kommunisere, sa King, etter først å ha bedt om å få spørsmålet stilt på ny.

- Martin har blitt månedens spiller i Spania. Jeg tror ikke han ville slitt med å få en plass på det spanske laget. Ikke slik han har prestert i det siste, mente Bournemouth-proffen.

- Hadde ikke gjort oss bort



Den norske spissen utelukket ikke at også han selv kunne klart seg bra på trening med de spanske stjernene.

- Når du snakker om meg, så spiller jeg i Premier League. Det er en helt annen liga. Spania har mange gode spillere, men både jeg og Martin hadde nok taklet å spille på det høyeste nivået i de fleste ligaer. Vi hadde nok ikke gjort oss bort på en spansk trening, svarte den norske Premier League-proffen.

Alle de 24 norske spillerne i troppen fullførte fredagens trening og er dermed aktuelle til lørdagens kamp mot Spania. Kampen starter 20.45 lørdag kveld.

Tirsdag spiller Norge mot Romania i Bucuresti. Også det er en EM-kvalifiseringskamp.